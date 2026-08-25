In provincia di Savona

Un assistente ai bagnanti di 62 anni e un turista di 66 sono morti in mare a Marina di Andora, nel Savonese. È accaduto questa mattina poco prima delle 12, nello specchio d’acqua davanti alla spiaggia della Sacra Famiglia. Il bagnino si era tuffato per soccorrere una coppia in difficoltà ed era riuscito a riportare a riva la donna. Poi è tornato indietro per il marito e da lì non sono più rientrati.

La sequenza del soccorso

La coppia, residente in provincia di Cuneo, stava facendo il bagno quando si è trovata in difficoltà. Il mare era mosso.

L’assistente ai bagnanti, in servizio per uno stabilimento privato della zona, si è tuffato.

Il primo intervento è riuscito. La donna è stata riportata a riva in buone condizioni.

A quel punto il sessantaduenne è tornato in acqua per raggiungere il marito. Il secondo soccorso si è rivelato difficoltoso e nessuno dei due è riuscito a tornare a riva.

I tentativi di rianimazione

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Guardia costiera.

Entrambi gli uomini sono stati sottoposti a tentativi di rianimazione.

Il personale sanitario ha poi dichiarato il decesso di tutti e due.

Gli accertamenti in corso

Le verifiche proseguono per ricostruire la dinamica.

Non risulta al momento alcuna comunicazione ufficiale sulle cause dei decessi.

Cosa non è ancora noto

Restano diversi elementi da chiarire.

Non è stato reso noto se il tratto di mare fosse sorvegliato, né se al momento del bagno fossero esposte segnalazioni di divieto o di pericolo.

Non risulta, infine, se sia stato disposto un esame autoptico sui due corpi.

Immagine generata con l’AI.