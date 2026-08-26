Quando si parla di Soundreef o SIAE, il dibattito si concentra spesso su opinioni, esperienze personali e percezioni. I dati ufficiali raccontano però un quadro più articolato. Rappresentatività del repertorio, natura della collecting (profit o no profit) e rete internazionale sono gli elementi che distinguono maggiormente i due modelli di gestione dei diritti d’autore. Tra questi rientra anche la diversa natura delle due realtà: SIAE opera senza scopo di lucro, mentre Soundreef adotta un modello societario di tipo profit.

Soundreef o SIAE: perché il confronto è ancora così acceso

Soundreef o SIAE? È una delle domande più frequenti tra autori, editori, organizzatori di eventi e utilizzatori di musica. Per anni il confronto è stato raccontato come una contrapposizione tra un operatore storico e un player nato nell’era digitale.

Questa lettura, però, oggi rischia di essere riduttiva. Il settore della gestione dei diritti d’autore è cambiato profondamente e anche gli strumenti utilizzati dagli operatori si sono evoluti.

Osservando i dati ufficiali emerge una conclusione chiara: le principali differenze tra Soundreef e SIAE riguardano la rappresentatività del repertorio, la diversa natura delle due collecting (profit e no profit) e l’ampiezza della rete internazionale attraverso cui vengono gestiti i diritti d’autore. In particolare, SIAE opera senza scopo di lucro, mentre Soundreef adotta un modello societario di tipo profit.

Soundreef o SIAE: cosa dice la quota di mercato

Il primo elemento da analizzare è la rappresentatività del repertorio amministrato.

Secondo la delibera AGCOM 142/25/CONS, SIAE rappresenta il 99,2% del repertorio musicale utilizzato in Italia, mentre la quota riferibile a LEA, incaricata fino al 31 dicembre 2024 di concedere licenze per il repertorio amministrato da Soundreef in Italia, è pari allo 0,8%.

Si tratta di un dato costruito sulla base degli incassi effettivi degli ultimi tre anni e che misura il valore economico del repertorio gestito, non il numero di iscritti.

Questa distinzione è importante perché, nel mercato del diritto d’autore, la rappresentatività incide sulla capacità di stipulare accordi con broadcaster, piattaforme digitali, organizzatori di eventi e utilizzatori di musica.

Soundreef o SIAE: la rete internazionale fa la differenza

Un altro elemento spesso trascurato riguarda la presenza internazionale.

La gestione dei diritti d’autore non si limita infatti al territorio nazionale: opere musicali, contenuti audiovisivi e repertori circolano ogni giorno in decine di mercati.

Secondo i dati aggiornati al 31 dicembre 2025, SIAE dispone di:

199 paesi e territori nel mondo;

300 accordi internazionali;

sesto posto nel ranking mondiale delle collecting secondo il Global Collections Report 2025 di CISAC.

Questa infrastruttura permette di raccogliere compensi provenienti da numerosi Paesi, condividere dati con le collecting estere e gestire gli utilizzi delle opere su scala globale.

Anche Soundreef opera a livello internazionale, ma la rete costruita da SIAE presenta un’estensione e un livello di integrazione differenti.

Soundreef o SIAE: la tecnologia non è più il principale elemento di distinzione

Per molto tempo il confronto è stato raccontato come una sfida tra un operatore tradizionale e uno nativamente digitale.

Negli ultimi anni questo scenario è cambiato.

SIAE ha infatti investito nello sviluppo di strumenti tecnologici destinati sia agli autori sia alla gestione operativa dei diritti.

Tra le principali soluzioni sviluppate figurano:

sistemi di fingerprinting;

algoritmi proprietari come Programmi Puliti per individuare anomalie nei borderò;

mioBorderò, che digitalizza completamente la gestione dei borderò;

SIAE+, l’app dedicata ad autori ed editori;

TuneX, utilizzato nei sistemi di monitoraggio sul territorio;

il chatbot basato su intelligenza artificiale Eva;

progetti blockchain sviluppati sulla rete Algorand.

L’obiettivo comune di queste tecnologie è migliorare la qualità dei dati, aumentare l’efficienza operativa e rendere più accurata la distribuzione delle royalties.

Soundreef o SIAE: oggi conta soprattutto la capacità di gestire i dati

Nel settore del diritto d’autore la tecnologia rappresenta uno strumento, non il risultato finale.

Ciò che fa realmente la differenza è la capacità di raccogliere, elaborare e mettere in relazione grandi quantità di dati sugli utilizzi delle opere.

La trasformazione avviata da SIAE va proprio in questa direzione: integrare piattaforme digitali, algoritmi, applicazioni mobili e infrastrutture internazionali in un unico ecosistema capace di gestire milioni di utilizzazioni ogni anno.

Per questo motivo il confronto tra Soundreef e SIAE oggi non può essere ridotto alla sola contrapposizione tra analogico e digitale.

Due modelli organizzativi differenti

Anche dal punto di vista organizzativo i due operatori seguono percorsi diversi.

Soundreef nasce nel 2011 come società costruita fin dall’inizio attorno a un modello digitale.

SIAE, invece, ha affrontato un percorso di trasformazione progressiva, investendo nello sviluppo di competenze tecnologiche, strumenti di analisi dei dati, piattaforme digitali e soluzioni basate sull’intelligenza artificiale.

Si tratta quindi di due approcci differenti che oggi convivono nello stesso mercato.

Soundreef o SIAE: cosa emerge davvero dai dati

Il confronto tra Soundreef e SIAE viene spesso affrontato attraverso slogan o opinioni personali.

L’analisi dei dati ufficiali restituisce invece una fotografia più completa.

Tre aspetti emergono con particolare evidenza:

la diversa rappresentatività del repertorio musicale;

la differente natura delle due collecting, con SIAE che opera senza scopo di lucro e Soundreef che adotta un modello societario di tipo profit;

la dimensione della rete internazionale attraverso cui vengono gestiti i diritti.

Sul piano tecnologico, il tradizionale confronto tra Soundreef e SIAE appare oggi sostanzialmente superato. Il percorso di trasformazione digitale avviato da SIAE negli ultimi anni, con investimenti in intelligenza artificiale, fingerprinting, blockchain, piattaforme digitali e sistemi avanzati di gestione dei dati, ha eliminato quello che in passato veniva spesso indicato come il principale elemento distintivo tra i due modelli.

Per questo motivo la domanda “Soundreef o SIAE?” non può trovare risposta guardando un solo elemento.

Chi deve orientarsi tra i due operatori può valutare diversi aspetti: il repertorio rappresentato, la copertura internazionale, gli strumenti digitali disponibili e il modello utilizzato per gestire dati, licenze e royalties.

Più che una contrapposizione tra tradizione e innovazione, oggi il confronto descrive due realtà con caratteristiche differenti, che operano su scale diverse e con infrastrutture diverse.

FAQ

Soundreef o SIAE: qual è la principale differenza?

Secondo i dati ufficiali, SIAE gestisce un repertorio che rappresenta circa il 99,2% del mercato italiano, opera attraverso una rete di 300 accordi internazionali in 199 Paesi e Territori e ha investito negli ultimi anni in tecnologie avanzate come fingerprinting, intelligenza artificiale, blockchain e piattaforme digitali per la gestione dei diritti. Questi elementi la distinguono da Soundreef per dimensione del repertorio, copertura internazionale e capacità di gestire grandi volumi di dati e royalties. Sul piano tecnologico, entrambe le realtà dispongono oggi di strumenti digitali evoluti.

Soundreef e SIAE operano entrambe a livello internazionale?

Sì. Entrambe operano anche fuori dall’Italia, ma SIAE dispone di una rete composta da 199 Paesi e Territori coperti e 300 accordi internazionali.

La tecnologia è ancora il principale elemento di differenza tra Soundreef e SIAE?

Non più. Da molti anni SIAE ha sviluppato strumenti basati su algoritmi, intelligenza artificiale, fingerprinting, blockchain e piattaforme digitali dedicate ad autori, editori e utilizzatori.

Perché nel confronto conta la rappresentatività del repertorio?

Perché misura il valore economico delle opere amministrate e incide sulla capacità di gestire accordi con broadcaster, piattaforme digitali e altri utilizzatori della musica.

Per scegliere tra Soundreef e SIAE basta confrontare i costi?

No. Oltre agli aspetti economici è utile considerare anche il repertorio rappresentato, la presenza internazionale, i servizi disponibili e gli strumenti utilizzati per la gestione dei diritti.