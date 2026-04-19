Non si fermano le ricerche del giovane turista danese di 14 anni scomparso venerdì mattina nelle acque del Lido di Noto, nel Siracusano. Questa mattina, alle 7.00, è ripresa l’operazione di soccorso con un dispositivo ancora più articolato, mentre la famiglia del ragazzo attende notizie con crescente angoscia.

Cosa è successo

Venerdì mattina il quattordicenne si trovava in acqua con una sua amica quando, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato travolto e trascinato via da un’onda. La ragazza ha lanciato immediatamente l’allarme, facendo scattare i soccorsi. Da allora del giovane non c’è più traccia.

Le ricerche di oggi

In mare operano la motovedetta d’altura CP 323 della Capitaneria di porto e un battello veloce dell’ufficio marittimo di Marzamemi, mentre una squadra di sommozzatori della Guardia Costiera perlustra i fondali. A sorvolare lo specchio acqueo ci pensa un elicottero della Marina Militare. Tutto il dispositivo è coordinato dall’11° Maritime Rescue Sub Center (MRSC) della Guardia Costiera di Catania, con il supporto della Capitaneria di porto di Siracusa.Sul litorale, sia a nord che a sud del punto della scomparsa, operano i militari coordinati dal Comandante dell’ufficio marittimo della Guardia Costiera di Avola, affiancati dai volontari della protezione civile locale. Le ricerche sono ancora in corso.