C’è un dato che sorprende e che il Movimento per la difesa dei territori ripete da giorni: nella diga Ancipa oggi ci sarebbe acqua “almeno per un paio d’anni”. In una provincia come Enna, dove nell’autunno 2024 si sono vissuti razionamenti durissimi, rubinetti a secco a giorni alterni e attività economiche in affanno, una frase del genere suona quasi come una provocazione.

La crisi idrica dello scorso anno ha lasciato un segno profondo, anche perché si è consumata in un contesto di tariffe tra le più alte d’Italia e di gestione interamente privatizzata. Oggi l’invaso è più pieno, ma la vera questione non è quanta acqua ci sia adesso: è come verrà gestita nei prossimi mesi.

Lo svaso controllato e i numeri che fanno discutere

Nei giorni scorsi il livello dell’Ancipa è stato abbassato in modo controllato. Dal grafico idrometrico, secondo quanto evidenziato dal MDT, si sarebbe registrata una riduzione superiore a un milione di metri cubi in cinque giorni.

Non si tratta di uno spreco casuale, ma di una manovra tecnica prevista dai protocolli di sicurezza: quando sono attese piogge intense, il gestore deve alleggerire l’invaso per evitare rischi strutturali e possibili tracimazioni.

Il nodo, però, è politico oltre che tecnico. Negli stessi giorni, tra precipitazioni e afflussi naturali, sarebbe entrato nell’invaso almeno un altro milione di metri cubi. In termini netti, oltre due milioni di metri cubi non sono stati trattenuti. In un territorio che solo pochi mesi fa razionava l’acqua, il dato inevitabilmente alimenta interrogativi.

Il vero buco è nelle reti

La questione strutturale è un’altra, ed è certificata dai rapporti ISTAT sulle reti idriche urbane: in Sicilia le perdite superano stabilmente il 45-50%. In alcune aree si va oltre. Questo significa che quasi metà dell’acqua immessa nel sistema si disperde prima di arrivare ai rubinetti.

È qui che la crisi assume contorni ancora più gravi. Perché mentre si discute di invasi pieni o svuotati, sotto le strade continua a scorrere acqua che non viene utilizzata. Ridurre drasticamente le perdite significherebbe aumentare in modo strutturale la disponibilità senza costruire nuove dighe.

Il piano regionale e la stagione dei “dissipatori”

Dopo la crisi del 2024, il governo regionale guidato da Renato Schifani ha avviato un piano straordinario per affrontare l’emergenza. Il programma prevede commissariamenti per velocizzare le opere, riattivazione di pozzi e sorgenti, manutenzione delle reti e installazione di dissalatori mobili in alcune zone costiere.

Un capitolo importante riguarda gli interventi sugli invasi, tra cui l’installazione o il potenziamento dei cosiddetti “dissipatori”. Si tratta di dispositivi idraulici che servono a ridurre l’energia dell’acqua in uscita dagli scarichi delle dighe, proteggendo le strutture e limitando i danni a valle durante le piene improvvise.

Sono strumenti fondamentali per la sicurezza in un contesto climatico sempre più instabile. Ma non aumentano la capacità di accumulo e non producono nuova risorsa. Servono a gestire meglio l’eccesso, non a risolvere la scarsità.

Nuovi invasi o manutenzione straordinaria?

Nel dibattito è intervenuto anche il deputato regionale del Partito Democratico Fabio Venezia, che ha proposto la realizzazione di un secondo bacino per intercettare l’acqua scaricata per motivi di sicurezza. L’idea è evitare che i volumi rilasciati durante le piene vadano dispersi.

La proposta apre però interrogativi seri. Bisogna valutare l’impatto ambientale sul sistema del Simeto, i costi, i tempi di realizzazione e la reale frequenza di stagioni particolarmente piovose. Se i volumi recuperabili fossero limitati a pochi milioni di metri cubi ogni due anni, l’investimento rischierebbe di non essere sostenibile. Senza studi idrologici aggiornati e scenari climatici attendibili, il confronto resta inevitabilmente incompleto.

Usi civili e agricoli: una convivenza fragile

Un altro tema delicato riguarda la destinazione dell’acqua tra usi civili e irrigui. Parte delle risorse dell’Ancipa viene impiegata per l’agricoltura. In condizioni ordinarie è una scelta coerente con il peso del comparto agricolo nell’economia siciliana.

Ma in situazioni di scarsità estrema, la promiscuità tra acqua potabile e irrigua diventa un terreno di tensione. Gli studi della FAO e del Joint Research Centre della Commissione Europea suggeriscono la necessità di separare gli usi, potenziare il riutilizzo delle acque reflue depurate in agricoltura e diffondere sistemi di irrigazione più efficienti. È una strategia che consente di proteggere l’acqua potabile nei momenti critici senza penalizzare in modo irreversibile il mondo agricolo.

Il clima che cambia e il rischio di nuove emergenze

Le proiezioni climatiche per il Mediterraneo, elaborate dall’IPCC e dall’Agenzia europea dell’ambiente, convergono su uno scenario chiaro: meno piogge distribuite nell’arco dell’anno e più eventi estremi concentrati.

Per la Sicilia significa alternanza tra bombe d’acqua e lunghi periodi di siccità. È lo scenario che obbliga a svasare rapidamente per ragioni di sicurezza e che, pochi mesi dopo, può riportare ai razionamenti. Senza una pianificazione integrata che riduca le perdite, diversifichi le fonti e separi gli usi, il rischio è quello di vivere cicli sempre più frequenti di emergenza.

Governare l’acqua prima che torni a mancare

La diga Ancipa oggi è più piena. Ma l’illusione dell’abbondanza può essere pericolosa quanto la siccità. La sfida non è solo tecnica, ma politica e amministrativa: passare dall’emergenza permanente alla pianificazione strutturale.

L’acqua, in questo momento, c’è. La vera domanda è se la Sicilia saprà governarla con lungimiranza, prima che torni a scarseggiare.