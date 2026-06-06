In provincia di Reggio Emilia

Intorno alle 3:30 di sabato 6 giugno 2026, sulla Strada Provinciale 62 “Cisa” nel territorio comunale di Brescello, in provincia di Reggio Emilia, una Volkswagen Passat ha investito due ragazzi in bicicletta.

Giovanni Zaccaria Abend, 19 anni, residente a Pontedera, è morto sul posto nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione del personale del 118. Un suo amico di 18 anni, anche lui di Pontedera, è rimasto ferito ed è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Parma. Era cosciente al momento dei soccorsi.

Stavano andando a un concerto

Secondo quanto ricostruito, i due ragazzi erano arrivati in treno a Parma e si stavano spostando in bici verso Reggio Emilia per raggiungere un concerto. L’impatto è avvenuto all’altezza della concessionaria Auto Zatti, lungo la SP 62, mentre i due pedalavano nella notte.

Giovanni Zaccaria Abend era originario di Chianni, nel Pisano. Si era trasferito con la famiglia a Pontedera, dove viveva al momento dell’incidente. Aveva 19 anni.

Il conducente e i rilievi dei carabinieri

Alla guida della Volkswagen Passat c’era un uomo di 43 anni, originario di Napoli e residente a Sorbolo Mezzani, in provincia di Parma. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento.

Sul luogo sono intervenuti i carabinieri della stazione di Cadelbosco sopra Crostolo per effettuare i rilievi di legge e gestire la viabilità. I veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro e rimossi dal soccorso stradale. Gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto sono tuttora in corso.