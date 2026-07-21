Aveva 87 anni

È morto a Roma l’attore e regista Pippo Di Marca, 87 anni, dopo essere caduto dal terrazzo al quinto piano della sua abitazione in via di San Francesco a Ripa, nel quartiere Trastevere. L’episodio è avvenuto questa mattina intorno alle 8:40. Sul posto è intervenuta la polizia: inutili i soccorsi. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, una caduta accidentale o un gesto volontario.

Nato a Catania, protagonista del teatro d’avanguardia

Di Marca era nato a Catania il 12 ottobre 1939. Attore, regista e drammaturgo, è stato una delle figure centrali dell’avanguardia teatrale italiana, esordendo nel 1969 come attore con Giancarlo Nanni al Teatro La Fede di Roma, uno dei luoghi storici della neoavanguardia. Nel 1971 debutta come regista, sempre al Teatro La Fede, con lo spettacolo “Evento-Collage n.1”.

Nel corso della sua carriera, Di Marca ha stretto rapporti di sintonia artistica con Julian Beck e il Living Theatre, e soprattutto con Carmelo Bene e Leo de Berardinis, diventando un esponente di primo piano della cosiddetta scuola romana, o teatro immagine. La sua ricerca artistica si è ispirata in modo particolare a Lautréamont e a Marcel Duchamp, cui ha dedicato numerosi spettacoli tra gli anni Settanta e Ottanta.

Aggiornamento, 13.09: Un biglietto è stato trovato nell’appartamento dell’attore. Non si conosce il contenuto.