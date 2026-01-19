Il borgo marinaro di Marzamemi evacuato. La decisione è arrivata nelle ultime ore dal sindaco di Pachino, Giuseppe Gambuzza, dopo un vertice d’urgenza con la Protezione civile a seguito del rapido peggioramento delle condizioni meteo marine legate al ciclone Harry, che oggi ha fatto la sua comparsa in Sicilia.

Le mareggiate

Il provvedimento si è reso necessario per l’innalzamento del livello di rischio lungo la fascia costiera: le mareggiate, sempre più violente, potrebbero investire le abitazioni del borgo marinaro, esponendo i residenti a gravi pericoli. Da qui la scelta di procedere con l’evacuazione preventiva dell’area, una misura drastica ma ritenuta indispensabile per tutelare l’incolumità della popolazione.

Le famiglie evacuate

«La priorità è la sicurezza delle persone», ha fatto sapere il primo cittadino, spiegando che sono già state individuate e messe a disposizione strutture idonee ad accogliere le famiglie evacuate, che resteranno ospitate fino a quando le condizioni meteo non consentiranno il rientro in sicurezza.

Allerta rossa

Nel pomeriggio è arrivata anche la conferma ufficiale del peggioramento del quadro: il bollettino della Protezione civile regionale ha decretato l’allerta rossa nel Siracusano, una delle province della Sicilia orientale più esposte agli effetti del ciclone Harry, tra forti venti, piogge intense e mare in tempesta.

Le ore più difficili

Le autorità continuano a monitorare l’evoluzione del fenomeno, mentre a Marzamemi le strade si svuotano e il borgo si prepara ad affrontare le ore più difficili, sospeso tra la forza del mare e l’attesa che l’emergenza rientri.