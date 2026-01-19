È il bilancio di una giornata segnata dal maltempo quello che emerge dalle prime ore dell’emergenza causata dal ciclone mediterraneo “Harry”, che sta interessando la Sicilia sud-orientale. Raffiche di vento intense, piogge e condizioni atmosferiche avverse hanno provocato numerosi disagi nel territorio siracusano, rendendo necessario un intervento straordinario da parte dei Vigili del fuoco

I danni

I danni più rilevanti si sono registrati a partire dalle prime ore di questa mattina e risultano principalmente legati alle forti raffiche di vento. Nel dettaglio, sono stati effettuati 17 interventi per situazioni di pericolo legate a alberi e pali pericolanti, caduta di calcinacci e incendi di cavi elettrici, episodi che hanno interessato soprattutto la fascia settentrionale della provincia, includendo anche il Comune di Siracusa.

Trenta interventi in tutto fino alle 17,30

A questi interventi si sono sommati quelli relativi alle ordinarie attività di soccorso, portando il numero complessivo delle richieste gestite dal Comando provinciale a 30 interventi complessivi entro le 17:30.

Strada chiusa

Frattanto, il sindaco di Priolo Pippo Gianni ha disposto la chiusura della strada denominata Marina di Priolo – “Litorale Salvo Scalzo”, nel tratto compreso tra la centrale Enel “Archimede” e il confine sud del territorio comunale con Melilli, ad est dell’ex Cogema – Sardamag.

Mareggiate

Come era prevedibile si sono verificate delle mareggiate che hanno interessato tutta la parte costiera del Siracusano. Interessate Ortigia, le zone balneari di Siracusa, tra cui Ognina, e poi la zona sud della provincia con Marzamemi.

Turni raddoppiati per i vigili del fuoco

Già dalla giornata di ieri, in seguito all’emanazione del bollettino di allerta del Dipartimento regionale di Protezione civile, il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Siracusa ha attivato misure preventive, disponendo il potenziamento del dispositivo di soccorso. In particolare è stato richiamato personale specializzato in assetto alluvionale e sono stati raddoppiati i turni di servizio sia presso la sede centrale sia nei distaccamenti della provincia.

Appello alla prudenza

Il dispositivo di emergenza resta operativo e costantemente monitorato, in considerazione del perdurare delle condizioni meteorologiche avverse. Le autorità rinnovano l’invito alla cittadinanza a mantenere comportamenti prudenti, evitando spostamenti non necessari e segnalando tempestivamente eventuali situazioni di pericolo.