La pioggia caduta nelle prime ore del giorno potrebbe essere tra le cause dell’incidente che ha paralizzato la provinciale 74, nel tratto tra Floridia e Canicattini, a ridosso dell’istituto Don Orione.

L’incidente

Un’auto è uscita improvvisamente di strada, terminando la sua corsa contro il bordo carreggiata.

Alla guida della Fiat Punto c’era un uomo che ha riportato ferite gravissime. Le condizioni del conducente sono apparse da subito critiche ai sanitari del 118, intervenuti insieme ai vigili del fuoco per prestare i primi soccorsi e mettere in sicurezza l’area.

Intervento dell’elisoccorso

Vista la gravità del quadro clinico, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso proveniente da Catania, che ha provveduto al trasferimento urgente del ferito in una struttura ospedaliera attrezzata. Sul luogo dell’incidente hanno operato anche gli agenti della polizia municipale e i carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.