Zanardi fu trasportato d’urgenza al Policlinico Le Scotte di Siena, dove fu operato tre volte nei primi trenta giorni. Seguì un lungo calvario tra Villa Beretta a Costa Masnaga, il San Raffaele di Milano, centri di Padova e Vicenza. A dicembre 2021 era tornato a casa, a Noventa Padovana, dove aveva proseguito la riabilitazione seguito da fisiatri, logopedisti, neurologi e infermieri. La famiglia aveva chiesto e ottenuto discrezione totale. I segnali che filtravano erano minimi: la moglie aveva detto che comunicava con gesti e sguardi, che la mente era presente, che ogni piccolo passo era una vittoria.