Ad Angri (Salerno)

Nel pomeriggio di ieri, 1 maggio, ad Angri, comune dell’Agro Nocerino Sarnese in provincia di Salerno, una donna di 35 anni del Bangladesh ha evirato il compagno di 41 anni mentre dormiva. L’uomo, nonostante le gravissime lesioni subite, è riuscito a chiamare aiuto ai vicini. Il 118 è intervenuto e lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dove è tuttora ricoverato in gravi condizioni. La donna è stata arrestata in quasi flagranza dai carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore con l’accusa di tentato omicidio.

Come si è ricostruita la sequenza dei fatti

I carabinieri della stazione di Angri, coordinati dal comandante del Reparto Territoriale Gianfranco Albanese, hanno effettuato una prima ricostruzione dell’accaduto sulla base delle dichiarazioni della vittima e degli elementi raccolti nell’immediato.

L’uomo ha riferito di aver avvertito una forte sonnolenza nel corso del pranzo. Gli investigatori ritengono che in quella fase possa essere stato narcotizzato. Successivamente, mentre dormiva, la compagna lo avrebbe evirato con un taglio netto ai genitali. Al risveglio, nonostante il dolore, l’uomo è riuscito ad allertare i vicini di casa, che hanno chiamato il 118.

Le indagini sono coordinate dal pm Gianluca Caputo della Procura di Nocera Inferiore. L’arresto è avvenuto in quasi flagranza: la 35enne è stata condotta in carcere con l’accusa di tentato omicidio, qualifica che deriva dalla gravità delle lesioni provocate.

Il movente ipotizzato: la gelosia dopo un presunto tradimento

Secondo quanto riportato da Sky TG24 e Il Messaggero, il movente sarebbe da ricercare nella scoperta, da parte della donna, di un presunto tradimento del compagno. Si tratta, al momento, di un’ipotesi investigativa: le indagini sono ancora in corso e la qualificazione definitiva dei fatti spetterà alla magistratura.