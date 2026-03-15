Rosolini, entroterra ibleo, quaranta chilometri da Siracusa. Una coppia di anziani cerca casa. Non chiedono molto: una camera da letto, una cucina, un bagno. «In questo momento sono ospiti da qualcuno», racconta Enrica Odierna, giornalista locale che ha preso a cuore la vicenda, «ma la casa in cui dovrebbero rientrare, la loro, non è affatto dignitosa né sicura.» Si sono rivolti ad agenzie, hanno bussato a privati, hanno chiamato numeri su cartelli stinti affissi ai portoni. Risposta: niente. Quando va bene, il proprietario chiede garanzie che due pensionati non possono offrire. Quando va male, non risponde nemmeno al telefono.

Questa storia potrebbe sembrare un caso isolato, un’eccezione dolorosa ma circoscritta. Invece è la regola. E se volete capire fino in fondo perché, spostatevi di quaranta chilometri verso nord ed entrate in una delle città più belle del Mediterraneo. Rosolini è solo il prologo.

Siracusa, la città che si vende ai turisti e si chiude ai propri figli

Siracusa è una di quelle città che tolgono il fiato. Lo fa il mare, lo fa la luce particolare che scende sul calcare bianco dei palazzi barocchi, lo fa Ortigia, l’isola-quartiere che galleggia sulla storia come un gioiello sul velluto. Ma c’è un paradosso crudele che si consuma sotto quella bellezza: questa città meravigliosa sta diventando sempre più difficile da abitare per chi ci è nato e cresciuto.

Il mercato degli affitti residenziali nel siracusano ha subito negli ultimi anni una trasformazione profonda e, per certi versi, irreversibile. I canoni medi in Sicilia sono storicamente più bassi che al Nord, è vero. Ma questo non ha protetto Siracusa da una crisi che ha le stesse radici di Barcellona, Lisbona, Venezia. La pressione turistica ha riscritto le regole del gioco, e le famiglie residenti si sono ritrovate fuori dal campo.

I dati sono impietosi. Nel comune di Siracusa, il prezzo medio dell’affitto si attesta intorno ai 9,24 euro al metro quadro. Per una famiglia con due o tre figli, che ha bisogno di un trilocale dignitoso, questo significa affrontare canoni mensili che spesso superano il 40% del reddito familiare. In una provincia dove i contratti a tempo indeterminato sono merce rara, dove il lavoro stagionale è la norma e non l’eccezione, quella soglia diventa un muro invalicabile.

Ortigia: quando un quartiere diventa un museo

Bisogna camminare per Ortigia di mattina presto, prima che i turisti svuotino le valige e i ristoranti tirino su le serrande, per capire cosa sta accadendo davvero. Si incontrano pochissimi residenti stabili. Si vedono tanti portoni con codici di accesso elettronico, tante finestre con le veneziane sempre abbassate fuori stagione, tante case che profumano di candeggina e ammorbidente, pronte per il prossimo check-in.

Ortigia si sta svuotando. Non di vita — anzi, di vita ne ha fin troppa, in estate — ma di vita ordinaria, quotidiana, fatta di bambini che vanno a scuola, anziani che portano a spasso il cane, famiglie che litigano per il parcheggio. Quella vita lì, quella di sempre, se ne sta andando. E al suo posto avanza un’economia parallela, vorace e senza memoria: quella dell’affitto breve.

Il meccanismo è semplice quanto devastante. Un proprietario che mette su Airbnb un appartamento nel centro storico di Ortigia può incassare, in alta stagione, tra 95 e 110 euro a notte. Se riesce a coprire anche solo una quindicina di giorni al mese, porta a casa più di quanto non otterrebbe con un intero mese di affitto residenziale tradizionale. La matematica è elementare. La conseguenza, sul tessuto sociale del quartiere, è una catastrofe silenziosa.

Ma il danno non si ferma agli affitti. Quando un quartiere si trasforma in una destinazione turistica a tutti gli effetti, cambia anche il costo della vita quotidiana. I negozi di vicinato cedono il passo ai wine bar e ai ristoranti con i menu plastificati e i prezzi calibrati sulle tasche dei turisti nordeuropei. Il fruttivendolo sotto casa sparisce. Il panificio storico alza bandiera bianca. Al suo posto arrivano le boutique di souvenir e i localini instagrammabili. Chi ci vive, e deve fare la spesa ogni giorno, paga il conto di una trasformazione che non ha scelto.

Le famiglie siracusane che non possono permettersi i prezzi del centro si spostano: verso i quartieri periferici, verso Solarino, verso Floridia. Ortigia diventa lentamente un’enclave per benestanti e una cattedrale del turismo, mentre la città vera — quella che lavora, che studia, che va avanti a fatica — si ritira nelle periferie. È la gentrificazione, fenomeno di cui si parla molto nelle grandi metropoli e che a Siracusa sta prendendo forma con la silenziosa inevitabilità di una marea.

I numeri raccontano una disfatta demografica silenziosa. Negli anni Settanta Ortigia ospitava circa 12.000 persone. All’inizio degli anni Duemila erano già scese a 4.500-5.000. Oggi, secondo i dati del Comune di Siracusa aggiornati al 2025, i residenti stabili nell’isola sono appena 3.889. In mezzo secolo, l’isola ha perso quasi i due terzi dei suoi abitanti. Quel che rimane non è più un quartiere: è una scenografia.

E allora vale la pena chiedersi: chi ha deciso che le cose andassero così? La risposta è scomoda, perché non c’è un colpevole unico. C’è una logica. E quella logica ha un nome preciso.

La logica dei proprietari

Sarebbe comodo, e sbagliato, mettere sul banco degli imputati i soli proprietari di casa. La realtà è più complicata. Chi possiede un appartamento a Siracusa, e in particolare ad Ortigia, si muove seguendo una logica economica che ha una sua razionalità interna. Comprenderla non significa giustificarla, ma è necessario per capire come si è arrivati fin qui.

L’affitto breve garantisce un rendimento superiore, pagamenti anticipati e nessun rischio di morosità. Quest’ultimo punto non è un dettaglio: in Italia, liberare un immobile da un inquilino che non paga richiede procedure legali che possono protrarsi per mesi, talvolta anni. Per un piccolo proprietario che ha investito i risparmi di una vita in quell’appartamento, la prospettiva di un inquilino moroso è un incubo che il mercato turistico azzera completamente. I turisti pagano prima di entrare, e ripartono alla data prevista. Nessun giudice, nessun avvocato, nessuna notte insonne.

C’è poi la questione del controllo. Con l’affitto breve, l’immobile viene pulito e ispezionato a ogni cambio ospite. Con un contratto 4+4, il proprietario può aspettare anni prima di poter vedere di nuovo il suo appartamento e scoprire in quale stato è stato ridotto. La flessibilità gestionale, in un Paese in cui la tutela dell’inquilino è storicamente forte, vale moltissimo.

Anche la fiscalità gioca un ruolo. Per chi gestisce fino a due immobili in proprio, la cedolare secca al 21% rende conveniente la rendita breve. La riforma del 2026, che ha alzato al 26% l’aliquota dal secondo immobile in poi se gestito tramite intermediari, ha introdotto un freno parziale, ma non ha certo rovesciato la convenienza economica della locazione turistica.

Risultato: un sistema che premia chi affitta ai turisti e penalizza chi vuole una casa stabile. Non per malvagità, ma per la logica secca del mercato. Una logica perfettamente razionale. E socialmente devastante. Perché mentre il proprietario fa i suoi conti, dall’altra parte del tavolo c’è qualcuno che paga il prezzo di quei conti tornati.

Le famiglie intrappolate: quando il mercato fa le selezioni

Se è vero che i proprietari hanno le loro ragioni, è altrettanto vero che le conseguenze per le famiglie siracusane sono pesanti, concrete e crescenti. Quello che si sta consumando in questa provincia è un lento processo di esclusione sociale che ha radici economiche ma produce danni umani.

Il primo problema è l’accesso. L’offerta di immobili per affitti a lungo termine si è ridotta in modo drastico. Quello che rimane è spesso di qualità scadente: gli appartamenti migliori vengono ristrutturati e messi sul mercato turistico, mentre al circuito degli affitti residenziali restano le case con i serramenti vecchi, i riscaldamenti capricciosi, le facciate che aspettano una mano di intonaco da vent’anni. Chi cerca casa si trova a scegliere tra il poco e il peggio.

Mancano le garanzie economiche

Il secondo problema sono le garanzie. Poiché l’offerta è scarsa, i proprietari possono permettersi di fare la voce grossa: chiedono due buste paga a tempo indeterminato, fideiussioni bancarie, referenze. In una provincia dove il lavoro stagionale è diffusissimo e i contratti stabili sono privilegio di pochi, questi requisiti trasformano la ricerca di casa in un esame di ammissione che la maggior parte dei candidati è destinata a bocciare. Famiglie con bambini, coppie giovani, lavoratori autonomi: tutti vengono scremati da una selezione informale ma spietata.

Il terzo problema, forse il più insidioso, è la precarietà contrattuale. Per aggirare i vincoli del contratto 4+4, molti proprietari ricorrono a contratti transitori di 12-18 mesi, spesso senza che ne esistano i presupposti legali. Le famiglie firmano perché non hanno alternative, e vivono con l’ansia della scadenza, sapendo che alla fine dell’anno il proprietario potrebbe decidere di non rinnovare, magari proprio in giugno, quando i turisti cominciano ad arrivare.

Il crollo demografico: le coppie non fanno figli

Il quarto problema tocca il futuro: intere generazioni stanno rinviando o rinunciando a fare figli perché non hanno una casa stabile. Non è una scelta, è una resa. Ed è una resa che alimenta lo spopolamento della Sicilia, quel lento svuotamento demografico che ogni dieci anni torna sui giornali come una notizia di cui nessuno sembra voler davvero occuparsi.

In provincia, la situazione è leggermente meno grave ma non certo confortante. A Buccheri i canoni scendono a circa 4,28 euro al metro quadro, ad Avola a 6,71. Ma anche qui l’offerta si restringe, e chi non trova a Siracusa e non vuole o non può spostarsi nei borghi dell’entroterra finisce per restare senza opzioni.

Il Comune si muove ma il mercato corre più veloce

L’Amministrazione comunale di Siracusa non è rimasta del tutto a guardare. Sarebbe ingeneroso ignorare gli sforzi in corso, così come sarebbe disonesto non dire chiaramente che quegli sforzi, per ora, non bastano.

Sul fronte del patrimonio pubblico, lo IACP e il Comune hanno avviato cantieri di riqualificazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica: via Algeri, via Cassia, il quartiere Graziella in Ortigia. Sono interventi reali, che consegneranno appartamenti ristrutturati a famiglie in graduatoria. Ma i tempi sono quelli della burocrazia — due, tre anni per ogni lotto — mentre il mercato privato si muove alla velocità di un annuncio su Airbnb: ventiquattro ore, e un appartamento è già fuori dalla disponibilità residenziale.

Sul fronte dell’emergenza abitativa acuta, il Comune ha attivato la Stazione di Posta 48, un rifugio che offre non solo un tetto ma anche uno sportello sociale per il reinserimento. Ha avviato un progetto di Housing First, che prevede l’acquisizione temporanea di alloggi privati per assegnarli alle persone in condizioni di marginalità. Ha destinato tre immobili confiscati alla criminalità organizzata all’uso sociale. Segnali importanti, simbolicamente e concretamente. Ma una manciata di appartamenti non scalfisce una domanda che conta centinaia di richieste in graduatoria.

L’intervento più promettente, e ancora il più nebuloso, è la nascita di un’Agenzia Sociale per la Casa: un soggetto terzo che faccia da garante tra proprietari privati e inquilini difficili da collocare, incentivando i primi a rimettere sul mercato gli immobili sfitti a canoni sostenibili in cambio di garanzie comunali sui pagamenti. È un’idea giusta. È, in molte città europee, uno strumento che ha funzionato. A Siracusa è ancora in fase di costruzione burocratica: il fondo di garanzia non è ancora operativo, e finché non lo sarà, i proprietari continueranno a preferire i turisti.

Nel frattempo, il Comune eroga i contributi regionali per l’affitto — mille, duemila euro all’anno — che per molte famiglie rappresentano l’unico cuscinetto tra la tenuta del bilancio familiare e lo sfratto per morosità. Un cerotto su una ferita che richiederebbe punti di sutura.

Il nodo irrisolto è uno solo: al momento, né il Comune né la Regione hanno strumenti efficaci per regolare il numero di case vacanza. Città come Venezia e Firenze stanno cercando, faticosamente, di introdurre limiti e contingenti. Siracusa, per ora, non può o non vuole imboccare quella strada. E ogni giorno che passa, qualche altra famiglia firma un contratto transitorio che scadrà in estate, qualche altro anziano bussa a una porta che non si apre, qualche altra coppia rimanda un figlio che non arriverà mai.

La Sicilia che non si vende

C’è una Sicilia che finisce sulle copertine delle riviste di viaggio, nelle fotografie al tramonto su Ortigia, nei menù degustazione da settanta euro a coperto. È una Sicilia reale, bellissima e ben venduta. Ma esiste un’altra Sicilia, che non ha hashtag né agenzie di comunicazione. È quella di chi firma un contratto transitorio sapendo che scadrà in giugno, proprio quando i turisti arrivano. Di chi rimanda un figlio perché non ha una casa stabile. Di chi scala la graduatoria delle case popolari da anni, avanzando di qualche posto ogni volta che qualcuno muore o si trasferisce.

Questa Sicilia non è povera per pigrizia o rassegnazione. È povera perché il mercato ha smesso di avere spazio per lei. Perché ogni appartamento che finisce su una piattaforma di affitti brevi è un appartamento sottratto a una famiglia. Perché ogni quartiere che si trasforma in set fotografico è un quartiere che perde un’identità, una farmacia, una scuola, un bar dove i vecchi giocano a carte.

Venezia e Firenze hanno cominciato a porsi delle domande su quante case vacanza una città può sopportare prima di smettere di essere una città. Siracusa non si è ancora posta quella domanda. O forse se l’è posta, e ha scelto di non rispondere. Nel frattempo, i numeri parlano da soli: 3.889 residenti su un’isola che ne aveva 12.000. Un quartiere svuotato. Una comunità dispersa. E un mercato che gira benissimo.