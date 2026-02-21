Si è conclusa con l’assoluzione per intervenuta prescrizione la vicenda giudiziaria legata all’inchiesta “Muddica”, avviata nel febbraio 2019 dalla Procura di Siracusa su un presunto sistema di appalti pilotati al Comune di Melilli. Il procedimento aveva coinvolto amministratori, dirigenti comunali e imprenditori, accusati, a vario titolo, dai magistrati di frazionato lavori pubblici per consentire affidamenti diretti e aggirare le gare pubbliche.

Gli altri imputati assolti

Tra i 7 imputati c’era anche il sindaco di Francofonte Daniele Lentini ma nelle vesti di vicedirigente del II Settore del comune di Melilli, carica che ricopriva nel periodo preso in esame dai magistrati della Procura di Siracusa.

Gli altri assolti sono Bruno De Filippo, in qualità di dirigente del V settore del Comune di Melilli, Sebastiano Franchino, imprenditore; Silvana Baracchi, 53 anni, dipendente del Comune di Melilli Stefano Elia, 46 anni, ex vicesindaco del Comune di Melilli; Giacomo Crucitti, imprenditore. Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Fabiola Fuccio e Puccio Forestiere, Stefano Rametta, Luca Partescano e Angelo Palermo.

L’altro troncone con il sindaco di Melilli

C’è un altro troncone processuale della vicenda che riguarda l’attuale sindaco di Melilli, Giuseppe Carta, nonché deputato regionale del Mpa-Grande Sicilia che ha scelto il giudizio immediato.