Un operaio di 35 anni, di nazionalità ucraina, è morto ieri pomeriggio in un incidente sul lavoro avvenuto in contrada Gravilla, nel territorio di Francofonte, in provincia di Siracusa. L’uomo era dipendente di un’azienda operante nel settore dell’installazione di impianti fotovoltaici. Secondo una prima ricostruzione, l’incidente si è verificato intorno alle 13 durante operazioni di scarico di materiale da un camion mediante un muletto.

Le indagini

Per cause ancora in corso di accertamento, l’operaio è rimasto schiacciato da un pallet contenente pannelli fotovoltaici. Il 35enne è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Lentini, dove è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.

Area sotto sequestro

Sulla vicenda indagano i carabinieri della Stazione di Francofonte e il Nucleo investigativo circondariale Tutela ambientale e sanitaria, coordinati dalla Procura della Repubblica di Siracusa. Gli accertamenti sono finalizzati a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e a verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. L’area interessata dall’incidente e i mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro