E’ ormai diventato un luogo di saccheggio l’area parcheggio dell’ospedale di Lentini. Da tempo, si registrano furti all’interno dei veicoli dei medici, del personale infermieristico e degli stessi pazienti che si recano nella struttura per le cure.

I furti e la mobilitazione per chiedere sicurezza

E così capita che, quando hanno concluso il controllo o il trattamento, trovano l’amara sorpresa, in un caso, addirittura, è stata portata via la benzina dal carburante. Tantissime le proteste, si sono mobilitati anche i sindacati che si sono uniti a vari comitati cittadini per reclamare maggiore sicurezza, innanzitutto alla direzione generale dell’Asp di Siracusa che è informata su quanto sta accadendo, da almeno 3 mesi si ripetono queste scorribande.