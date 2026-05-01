A Milano

Un ragazzo di 20 anni è morto dopo ore di agonia all’Ospedale Niguarda di Milano in seguito a un incidente stradale avvenuto nella notte del 1° maggio nel capoluogo lombardo, in via Federico Tesio, a pochi metri dallo Stadio San Siro. L’impatto si è verificato poco prima delle 2.30. La vittima è Francesco Consales, originario di Vercelli. Con lui viaggiava un amico di 25 anni, attualmente ricoverato in prognosi riservata.

Come è avvenuto lo schianto

Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, il giovane era alla guida di uno scooter Yamaha RayZR, mezzo di proprietà dell’amico. Il 20enne risultava privo di patente. Durante la marcia lungo via Tesio, avrebbe tentato un sorpasso sulla sinistra di una Citroen C3.

Nel corso della manovra ha perso il controllo del veicolo. La due ruote è finita contro due auto parcheggiate ai margini della carreggiata, coinvolgendo anche la vettura appena superata. L’impatto è stato violento e ha causato gravi lesioni ai due occupanti dello scooter.

I soccorsi e il trasporto in ospedale

L’allarme è scattato pochi minuti prima delle due. Sul posto sono intervenuti cinque mezzi dell’Agenzia regionale emergenza urgenza, tra cui tre ambulanze e due automediche, insieme agli agenti della polizia locale.

Entrambi i giovani sono stati soccorsi in codice rosso. Il 25enne è stato trasportato all’ospedale San Carlo, mentre Consales è stato trasferito d’urgenza al Niguarda. Le sue condizioni sono apparse da subito critiche. Nonostante i tentativi dei medici, il giovane è morto nella mattinata di venerdì.

Chi era la vittima

Francesco Consales, classe 2005, avrebbe compiuto 21 anni l’8 ottobre. Era originario di Vercelli. Secondo quanto emerso, stava provando lo scooter dell’amico, che glielo aveva affidato nonostante fosse privo di patente.

La dinamica suggerisce una perdita di controllo probabilmente legata alla velocità o alla gestione del mezzo durante il sorpasso. Tuttavia, saranno gli accertamenti tecnici a chiarire con precisione le cause.

Le verifiche e il test antidroga

Nel corso dei rilievi effettuati dagli agenti subito dopo l’incidente, è emerso un elemento rilevante: la conducente dell’auto sorpassata è risultata positiva al pre drogatest. La donna, 20 anni, è stata trasportata in codice verde all’ospedale San Paolo.

Questo aspetto sarà oggetto di ulteriori verifiche per accertare eventuali responsabilità e il ruolo nella dinamica complessiva dello schianto.