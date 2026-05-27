Chi sono i morosi italiani: la fotografia che spiazza

Se hai cartelle fiscali non pagate, nel corso di questo 2026 potresti avere una brutta sorpresa direttamente sul conto corrente. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha avviato una campagna di recupero coattivo che punta a emettere tra i 100mila e i 120mila provvedimenti esecutivi entro la fine dell’anno, con una selezione mirata sulle posizioni debitorie più rilevanti.

La novità più significativa non è tanto la cifra, quanto la velocità: la procedura non richiede alcuna autorizzazione preventiva del tribunale. Il conto si blocca in modo immediato, senza udienza e senza preavviso aggiuntivo rispetto alla cartella già notificata.

Dove si concentreranno i pignoramenti

La metà dei provvedimenti previsti per il 2026 si concentrerà in tre regioni. Secondo quanto riportato da Italia Oggi, Lombardia, Lazio e Campania saranno le aree più colpite, in proporzione alla densità di contribuenti con posizioni debitorie aperte e al peso economico di quei territori. Chi risiede in queste regioni e ha cartelle pendenti è esposto a un rischio concreto e ravvicinato.

La geografia del debito fiscale italiano racconta qualcosa di più ampio. Il debito pro capite più elevato si concentra nel Lazio, con 39.673 euro per contribuente moroso, seguono Campania con 27.264 euro e Lombardia con 25.904 euro. In valore assoluto, la Lombardia svetta con 259,3 miliardi di euro di debiti fiscali accumulati, davanti al Lazio con 226,7 miliardi e alla Campania con 152,5 miliardi.

Come funziona il pignoramento del conto: niente giudice, niente preavviso

Il meccanismo è più rapido di quanto molti si aspettino. Una volta notificata la cartella, il debitore dispone di 60 giorni per saldare o chiedere una rateizzazione. Durante questo periodo il conto viene già bloccato per l’importo dovuto, inclusi i nuovi versamenti in arrivo. Se i 60 giorni scadono senza che il debito sia stato regolato, scatta l’esecuzione forzata: la banca trasferisce le somme direttamente all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Il punto che colpisce di più chi non ha mai avuto a che fare con queste procedure è che non serve alcun passaggio in tribunale. Non c’è udienza, non c’è dichiarazione della banca, non c’è intervento di un giudice. La banca è obbligata ad eseguire su notifica dell’ente riscossore.

A rendere il sistema ancora più efficiente è la fatturazione elettronica: gli uffici fiscali possono accedere rapidamente ai dati aggregati sui conti dei contribuenti, semplificando le verifiche patrimoniali. Il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha già firmato il provvedimento che regola la messa a disposizione di questi dati, come previsto dall’ultima Legge di Bilancio.

Cosa si salva e cosa no

La legge prevede alcune tutele, limitate ma concrete. L’ultimo stipendio o salario accreditato sul conto rimane sempre disponibile per il debitore, con una quota pignorabile che non può superare un quinto dell’importo. Le somme accreditate prima della notifica sono invece interamente pignorabili, fino alla copertura del debito, per la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale. Nel caso di conti cointestati con una persona che non è debitrice, il pignoramento può arrivare al massimo al 50% del saldo disponibile.

C’è un’altra tutela utile da conoscere: per debiti fino a 1.000 euro, non si può avviare alcuna azione esecutiva prima che siano trascorsi 120 giorni dall’invio di una comunicazione dettagliata via posta ordinaria. E se è passato più di un anno tra la notifica della cartella e l’avvio dell’esecuzione, l’Agenzia è tenuta a concedere ulteriori 5 giorni per il pagamento spontaneo.

Chi sono davvero i morosi italiani: la fotografia che spiazza

La narrazione comune sul debitore fiscale tipo non regge ai numeri. In Italia sono 22,8 milioni i contribuenti con posizioni debitorie aperte con il Fisco: oltre 19 milioni sono persone fisiche, di cui 16,3 milioni sono lavoratori dipendenti, pensionati e percettori di altri redditi. Il moroso medio, detto in modo diretto, non è il libero professionista che nasconde proventi in un cassetto: è spesso un lavoratore subordinato o un pensionato intrappolato in cartelle accumulate negli anni per importi relativamente contenuti.

Il dato lo conferma la ripartizione: il 71,6% dei contribuenti morosi è composto da persone fisiche comuni, mentre solo il 12,8% ha un’attività economica (ditte individuali, lavoratori autonomi, società di persone). Sul fronte opposto, però, le cifre si ribaltano. Le società di capitali, che rappresentano solo il 15,6% dei soggetti morosi, hanno accumulato oltre 822 miliardi di euro di debiti fiscali, pari al 64,3% del totale non riscosso. I lavoratori dipendenti e i pensionati pesano per 300,4 miliardi (23,5%), artigiani e professionisti per 156,7 miliardi (12,2%).

Un paradosso tutto italiano: chi versa le tasse alla fonte è anche chi accumula più cartelle inevase in termini numerici, mentre le grandi aziende dominano in termini di valore assoluto. Di fronte a questa montagna, però, va detto che l’importo effettivamente aggredibile dal Fisco si riduce a poco più di 100 miliardi di euro, il 7,9% del totale, una volta esclusi i deceduti, le aziende cessate, i nullatenenti e chi è già sottoposto ad azione esecutiva. Le cartelle residue nella pancia dell’Erario sono 175 milioni, per un numero complessivo di 291 milioni di crediti.

Cosa fare se hai cartelle non pagate

La risposta è una sola: non aspettare. Chi ha ricevuto una cartella fiscale o teme di riceverne una deve agire subito, valutando con un professionista le opzioni disponibili. Nei 60 giorni successivi alla notifica si può saldare il debito in un’unica soluzione oppure richiedere una rateizzazione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione: in entrambi i casi il blocco sul conto viene revocato. Chi non agisce in quel lasso di tempo si trova con il conto già congelato e margini di manovra molto più stretti.