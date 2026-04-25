Nuova notte di terrore nel Siracusano. Ignoti hanno fatto esplodere un ordigno contro la filiale della Banca Popolare Agricola di Melilli, in via Iblea 20, nel tentativo di trafugare il bancomat con la tecnica cosiddetta della “marmotta”. L’esplosione ha causato il divellimento del vetro blindato e dello sportello automatico, provocando danni all’edificio e lasciando vetri in frantumi nelle case e nelle attività commerciali della zona.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti prontamente i Carabinieri della Compagnia di Augusta e gli esperti della Scientifica, impegnati nei rilievi e nelle attività di accertamento. Gli investigatori stanno lavorando anche sulle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, comprese quelle degli edifici comunali, che potrebbero rivelarsi decisive per l’identificazione dei responsabili.

La senatrice di Forza Italia Ternullo

Sulla vicenda è intervenuta la senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo, originaria proprio di Melilli. “Nella notte è stato fatto esplodere un ordigno per trafugare il bancomat della Banca Popolare Agricola. Danni al palazzo, vetri in frantumi nelle case e nelle attività commerciali. È un atto vile e violento, che condanno con fermezza”, ha dichiarato la parlamentare.

“Esprimo piena solidarietà ai miei concittadini, agli esercenti colpiti e alla comunità di Melilli — ha aggiunto la senatrice Ternullo —. Ringrazio i Carabinieri della Compagnia di Augusta e gli esperti della Scientifica per il pronto intervento. Confido che le immagini del sistema di videosorveglianza — anche quelle degli edifici comunali — consentano di identificare rapidamente i responsabili. Chi semina terrore nelle nostre comunità deve rispondere fino in fondo delle proprie azioni”.

Anche la banca ha rotto il silenzio con una nota ufficiale, assicurando la massima collaborazione con le autorità. “La Banca informa la clientela e la comunità locale di essersi immediatamente adoperata con il massimo impegno per garantire la tempestiva ripresa dei servizi e il rapido ripristino della piena operatività”, si legge nel comunicato. Squadre di tecnici specializzati sono già al lavoro per la valutazione dei danni alla struttura.

Nonostante la gravità dell’accaduto, BAPS ha annunciato che la filiale riaprirà regolarmente al pubblico lunedì 27 aprile, con i consueti orari di sportello. Lo sportello ATM resterà invece temporaneamente fuori servizio, in attesa della sostituzione dell’apparecchiatura e del rafforzamento delle misure di sicurezza. Nel frattempo, la clientela potrà operare tramite Internet Banking, presso gli sportelli ATM delle filiali limitrofe o contattando il proprio gestore.