Manca solo l’ufficialità che dovrebbe arrivare in serata o al massimo domattina: il deputato Nino Minardo, presidente della commissione Difesa alla Camera, assume il ruolo di commissario di Forza Italia in Sicilia su indicazione del leader Antonio Tajani. Minardo subentra a Marcello Caruso che ha guidato gli azzurri nell’isola dal marzo del 2023, su incarico di Silvio Berlusconi.

E Antonio Tajani lo ha comunicato ai big del partito. Marcello Caruso, finora al timone del partito ma anche braccio destro di Schifani a Palazzo d’Orleans, lascia il posto al presidente della commissione Difesa della Camera.

Minardo, grazie a Tajani per la fiducia

“Ringrazio il Segretario nazionale Antonio Tajani e tutta la comunità di Forza Italia per la fiducia. Metto il mio impegno a totale servizio di questa scelta, con determinazione, entusiasmo e spirito di squadra. Forza Italia, Forza Sicilia” così sui social il neo Commissario siciliano degli azzurri Nino Minardo.

Tomarchio, grazie a Caruso per il lavoro svolto

“È doveroso ringraziare Marcello Caruso per tutto quanto ha fatto in questi anni con grande passione e competenza.”

Lo dichiara Salvo Tomarchio, deputato regionale di Forza Italia, che sottolinea come “quello che abbiamo costruito insieme, unito agli straordinari risultati raggiunti dal governo del presidente Schifani, ha permesso a Forza Italia di essere e di consolidarsi sempre più come primo partito in Sicilia. È un risultato straordinario, frutto di un lavoro che ha saputo unire il radicamento territoriale e l’impegno dentro le istituzioni. Sono certo che Marcello Caruso continuerà ad essere una grande risorsa per Forza Italia, non soltanto in Sicilia”.

Il parlamentare catanese, rivolge poi i propri “auguri di buon lavoro all’amico Nino Minardo, neo commissario di Forza Italia in Sicilia. La sua sensibilità politica, la sua moderazione e la profonda conoscenza della Sicilia saranno fondamentali in questa delicata fase di fine legislatura per continuare quanto di buono fatto finora, rafforzando il partito e di conseguenza il governo Schifani, incarnando il nuovo corso di Forza Italia, che è sempre più la vera e dirompente novità nell’agenda politica del centro-destra. Nino sa già che ci avrà accanto in questa nuova ed entusiasmante sfida.”

Infine, Tomarchio rivolge il suo “sentito ringraziamento al segretario nazionale Antonio Tajani, che ha saputo ascoltare e indicare la strada da percorrere per rilanciare al meglio il partito in Sicilia, partendo da un lavoro straordinario fatto e aprendo ad una nuova fase che confermerà ancor di più Forza Italia leader del centro-destra in Sicilia e nel panorama nazionale”.