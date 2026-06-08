“Desidero ringraziare gli studenti, i docenti e la dirigente scolastica dell’Istituto Cascino per aver scelto di condividere con noi un’esperienza di grande valore civico ed educativo. Nelle scorse settimane i ragazzi hanno avuto modo di visitare la nostra struttura, conoscere da vicino i nostri amici a quattro zampe e comprendere il lavoro quotidiano svolto dagli operatori comunali, dai veterinari e dalle associazioni di volontariato impegnate nella loro cura e tutela. Oggi abbiamo voluto portare sul palco una cagnolina ospite del canile, simbolo delle centinaia di animali abbandonati che attendono una famiglia. È stato un gesto semplice ma significativo: il tentativo di dare voce a chi una voce non ce l’ha, affinché il suo sguardo e la sua presenza potessero raccontare più di tante parole. L’obiettivo di questo percorso è rafforzare il rapporto tra il canile e la città, costruendo una comunità sempre più consapevole dei diritti degli animali e del dovere collettivo di proteggerli. Educare le nuove generazioni al rispetto degli esseri viventi significa investire in una città più giusta, più solidale e più responsabile. L’auspicio è che i ragazzi diventino ambasciatori di questo messaggio presso amici e familiari, contribuendo a promuovere le adozioni e a offrire una seconda possibilità ai tanti cani che oggi vivono nei box del canile. Nessun animale dovrebbe trascorrere la propria vita in una gabbia quando potrebbe trovare l’affetto e il calore di una famiglia. Quella tra istituzioni, scuola, operatori comunali, veterinari e associazioni è un’alleanza preziosa per la città che vogliamo costruire: una Palermo capace di prendersi cura dei più fragili, compresi coloro che non possono parlare ma che hanno ugualmente diritto a rispetto, dignità e amore”.





Lo ha detto l’assessore al Benessere animale Fabrizio Ferrandelli a margine della “giornata conclusiva del progetto “Panormus. La Scuola adotta la Città” che ha visto la partecipazione del Presidio Sanitario Veterinario e del Canile Municipale all’iniziativa dell’Istituto Superiore Cascino, prima scuola ad adottare simbolicamente il Canile nell’ambito del percorso educativo promosso dal Comune di Palermo”.

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