A Bologna

Sabato 13 giugno, intorno alle 8 del mattino, un autista della linea 96 Tper stava conducendo il suo mezzo in piazza Minghetti, nel centro storico di Bologna, quando ha fermato il bus qualche metro oltre la pensilina senza accorgersi immediatamente della richiesta di fermata. Ciò che è seguito è una delle aggressioni più gravi registrate negli ultimi mesi sui mezzi pubblici della città: un passeggero appena salito a bordo lo ha insultato, gli ha sputato addosso e lo ha morso a un orecchio con tale violenza da staccarne un frammento. L’autista è stato soccorso dal 118. L’aggressore è fuggito.

Come è degenerata la situazione

Secondo la ricostruzione riportata da BolognaToday, tutto è iniziato con la contestazione del passeggero per la fermata effettuata oltre la posizione prevista. In pochi istanti la discussione è diventata aggressione fisica. L’uomo ha prima insultato il conducente, poi gli ha sputato addosso. L’autista ha cercato di allontanarlo per evitare che la situazione peggiorasse ulteriormente. Ne è nata una colluttazione all’interno del mezzo. Nel corso dello scontro, l’aggressore ha morso il conducente a un orecchio staccandone una parte, provocandogli una ferita particolarmente seria.

I soccorsi e la fuga dell’aggressore

Dopo l’aggressione il personale sanitario del 118 è intervenuto sul posto per prestare le prime cure all’autista e valutarne le condizioni. Le volanti della polizia sono arrivate poco dopo, ma l’aggressore era già riuscito a dileguarsi. Gli agenti hanno acquisito le registrazioni del sistema di videosorveglianza installato a bordo del bus Tper, che potrebbero risultare decisive per risalire all’identità dell’uomo e avviare le procedure di identificazione.