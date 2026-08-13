Le previsione de IlMeteo.it

Il caldo intenso accompagnerà l’Italia fino a Ferragosto, poi la situazione inizierà a cambiare. Secondo le previsioni diffuse da iLMeteo.it, giovedì 13, venerdì 14 e sabato 15 agosto saranno ancora dominati dalle masse d’aria subtropicali provenienti dal Nord Africa. A Ferragosto sono attesi valori intorno a 35-36°C nelle principali città del Centro-Nord e delle due Isole Maggiori. Da domenica 16, invece, una perturbazione raggiungerà il Nordovest con temporali, possibili grandinate e colpi di vento.

Mattia Gussoni indica nell’evoluzione della circolazione sull’Europa settentrionale il passaggio destinato ad aprire una fase più instabile dopo settimane di caldo.

Fino a Ferragosto l’anticiclone mantiene il caldo sull’Italia

Giovedì e venerdì il sole continuerà a prevalere su gran parte del Paese. Le masse d’aria subtropicali risalite dal Nord Africa resteranno presenti sul Mediterraneo e manterranno temperature elevate. Le eccezioni saranno rappresentate soprattutto dagli acquazzoni pomeridiani che potranno svilupparsi sui rilievi. La situazione cambierà poco sabato 15 agosto. Anche nel giorno di Ferragosto l’anticiclone nordafricano resterà esteso sull’Italia e favorirà condizioni prevalentemente soleggiate. Nelle principali città del Centro-Nord e sulle due Isole Maggiori i termometri potranno attestarsi intorno ai 35-36°C. Sui rilievi resterà, però, la possibilità di fenomeni temporaleschi pomeridiani. In particolare, sulle Alpi centro-occidentali potranno formarsi temporali, mentre al Sud l’instabilità interesserà le zone montuose e potrà risultare intensa sulla Sardegna.

Domenica 16 agosto cambia la circolazione

La prima variazione più netta è attesa domenica. Un ciclone in formazione sul Nord Europa inizierà a spingere una perturbazione verso il Mediterraneo. L’ingresso di aria differente rispetto a quella molto calda presente sull’Italia creerà condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali. I primi fenomeni sono previsti su Alpi e Prealpi. Successivamente l’instabilità dovrebbe raggiungere le pianure vicine, interessando Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna. Anche la Liguria e la fascia costiera della Toscana potranno essere coinvolte da fenomeni intensi.

Le aree indicate per il primo peggioramento

Alpi e Prealpi;

Piemonte;

Lombardia;

Emilia-Romagna;

Liguria;

Fascia costiera della Toscana.

Il peggioramento sarà accompagnato da un primo calo delle temperature.

Perché i temporali potrebbero essere forti

La lunga fase calda ha lasciato una grande quantità di energia disponibile nell’atmosfera. A questo elemento si aggiunge la temperatura superficiale del Mediterraneo, indicata fino a 30°C. L’arrivo di aria diversa sopra una massa d’aria molto calda e sopra un mare altrettanto caldo potrà favorire temporali particolarmente intensi. Le manifestazioni previste comprendono raffiche improvvise di vento e grandinate locali. Non significa che questi fenomeni interesseranno ogni località coinvolta dal peggioramento, ma le condizioni indicate rendono possibile la formazione di celle temporalesche di forte intensità. La domenica segnerà quindi il primo passaggio verso una fase meno stabile.

Giovedì 13 agosto, dove sono attesi gli acquazzoni

Al Nord la giornata sarà caratterizzata da sole e caldo. Rispetto ai giorni precedenti diminuiranno i temporali sulle Alpi. Al Centro prevarranno condizioni soleggiate e temperature elevate, con la possibilità di qualche raro rovescio sulle zone montuose. Il Sud presenterà una situazione più variabile sui rilievi. Sono indicati temporali locali in Campania, Calabria e Sicilia, con fenomeni possibili anche nelle aree interne della Sardegna. Non si tratta ancora del peggioramento previsto per domenica, ma di fenomeni locali legati soprattutto alle ore più calde.

Venerdì 14 agosto prevale ancora il sole

La vigilia di Ferragosto manterrà caratteristiche estive su quasi tutta l’Italia. Al Nord saranno ancora sole e caldo a dominare, mentre sulle Alpi occidentali potranno formarsi temporali, soprattutto in prossimità dei confini. Al Centro il sole sarà prevalente. Al Sud la giornata sarà in gran parte soleggiata, pur con la possibilità di acquazzoni locali sulle aree montuose. L’anticiclone continuerà quindi a contenere l’instabilità su gran parte delle pianure e delle coste.

Ferragosto con caldo e temporali sui rilievi

Sabato 15 agosto il Nord resterà soleggiato e caldo, ma nel pomeriggio le Alpi centro-occidentali potranno vedere la formazione di temporali. Al Centro sono previste condizioni di sole e caldo. Al Sud l’instabilità sarà concentrata sulle aree montuose. In Sardegna i temporali potranno assumere maggiore intensità. Per chi trascorrerà Ferragosto all’aperto, la differenza più evidente sarà quindi tra coste e pianure, generalmente più stabili, e alcune zone interne e montuose, dove aumenterà la possibilità di rovesci nel pomeriggio.

Dopo il 16 agosto aumenta l’instabilità

La perturbazione di domenica non dovrebbe rappresentare un episodio isolato. Nel corso della settimana successiva è prevista una fase più movimentata, con il possibile passaggio a più riprese di nuovi fronti temporaleschi sull’Italia. Il cambiamento arriva dopo settimane caratterizzate da temperature elevate e da una prolungata presenza di aria nordafricana. Il Mediterraneo molto caldo potrà continuare a fornire energia ai sistemi temporaleschi anche nei giorni successivi. L’evoluzione prevista dopo Ferragosto apre quindi una fase nella quale il tempo potrà alternare periodi più tranquilli a nuove occasioni per rovesci e temporali.

Immagine del post generata con l’AI.