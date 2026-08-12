A Rubiera (Reggio Emilia)

Un calcio alla carrozzeria. Da lì, nel giro di pochi minuti, si è arrivati a un’aggressione che ha mandato una donna al pronto soccorso.

È accaduto nel parcheggio di via Muratori a Rubiera, in provincia di Reggio Emilia.

Com’è cominciata

La vittima, una giovane donna del posto, si trovava all’interno della propria auto in sosta quando ha avvertito un forte colpo alla carrozzeria.

A causarlo era stato il calcio di una bambina di passaggio.

La donna è scesa dal veicolo per chiedere spiegazioni e per contattare i genitori della minore.

L’escalation

A quel punto, secondo la ricostruzione, la situazione è precipitata rapidamente.

Prima è intervenuta la sorella maggiore della bambina, che ha rivolto insulti alla donna e le ha sputato contro.

Poi sono arrivati i genitori. Invece di chiarire l’accaduto, secondo quanto riferito l’hanno affrontata direttamente: prima spintoni, poi colpi.

La donna è stata raggiunta da calci e pugni alle gambe e al volto.

La telefonata che ha fermato tutto

L’aggressione si è interrotta soltanto quando la vittima è riuscita a chiamare il 112, nonostante le percosse in corso.

L’intervento dei carabinieri ha posto fine alla violenza.

Le conseguenze

La donna è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.

I sanitari le hanno riscontrato traumi giudicati guaribili in cinque giorni. È stato, inoltre, necessario applicare un tutore all’avambraccio, da portare per dieci giorni.

Chi è stato denunciato

I carabinieri della stazione di Rubiera hanno denunciato per lesioni personali in concorso un uomo e una donna, entrambi di 39 anni.

Sono residenti a Rubiera ed erano già noti alle forze dell’ordine.

La denuncia è stata trasmessa a piede libero alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia. Le indagini dei militari, avviate dopo la denuncia sporta dalla vittima, hanno consentito di identificare la coppia e di ricostruire la dinamica dei fatti.