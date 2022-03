il sindaco di melilli è già sotto processo

Il gup del Tribunale di Siracusa ha disposto il rinvio a giudizio nei confronti di 8 persone, tra dirigenti, dipendenti del Comune di Melilli ed imprenditori coinvolti nel febbraio del 2019 nell’inchiesta della Procura di Siracusa denominata Muddica su un presunto giro di appalti pilotati per favorire aziende amiche.

E’ già sotto processo l’attuale sindaco di Melilli, Giuseppe Carta, che ha scelto di sottoporsi al giudizio immediato ed è imputato per falso in atto pubblico, abuso d’ufficio e turbata libertà del procedimento.

Tra gli imputati il sindaco di Francofonte

Tra gli 8 imputati c’è anche l’attuale sindaco di Francofonte e coordinatore provinciale dell’Udc, Daniele Lentini, 57 anni (difeso dall’avvocato Stefano Rametta) ma risponde come vicedirigente del II Settore del comune di Melilli, carica che ricopriva nel periodo preso in esame dai magistrati della Procura di Siracusa.

Gli altri sotto processo Bruno De Filippo, 59 anni, dirigente del V settore del Comune di Melilli, Sebastiano Franchino, 43 anni, imprenditore; Silvana Baracchi, 53 anni, dipendente del Comune di Melilli (tutti e tre sono difesi dagli avvocati Fabiola Fuccio e Puccio Forestiere); Stefano Elia, 46 anni, (difeso dall’avvocato Ezechia Paolo Reale), ex vicesindaco del Comune di Melilli; Giacomo Crucitti, 39 anni, (difeso dall’avvocato Angelo Palermo), imprenditore; e Samantha Spada, 48 anni, (difesa dall’avvocato Giulia Licitra).

L’inchiesta della Procura di Siracusa

Gli inquirenti, l’ex Procuratore di Siracusa Fabio Scavone ed il sostituto Tommaso Pagano, focalizzarono l’attenzione, insieme agli agenti di polizia di Priolo, in quel periodo al comando del dirigente Fabio Aurilio, su alcuni servizi pubblici del Comune di Melilli. I lavori, che non superavano importi di 40 mila euro, secondo la tesi dei magistrati, sarebbero stati affidati in modo diretto dagli uffici comunali sotto la regia del sindaco Carta che, stando alla ricostruzione dell’accusa, per aggirare i bandi pubblici, avrebbe imposto il frazionamento degli appalti.

La prima udienza si terrà, come disposto dal giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Siracusa, Salvatore Palmeri, il 2 marzo del 2023.