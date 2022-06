Lo spoglio in tempo reale: i numeri Comune per Comune

Alle 14 è cominciato lo spoglio delle schede elettorali nei 20 Comuni al voto in provincia di Catania. Iniziano ad arrivare i primi dati parziali.

Le prime sezioni scrutinate

Aci Bonaccorsi (maggioritario);

Aci Catena (proporzionale): 24 sezioni scrutinate (San Nicolò definitiva: 529 votanti, 6 bianche, 9 nulle; 105 Grasso, 111 Aleo, 25 Oliveri, 7 Imondi, 263 Ferro).

Castiglione di Sicilia (maggioritario);

Fiumefreddo di Sicilia (maggioritario);

Licodia Eubea (maggioritario);

Linguaglossa (maggioritario);

Maniace (maggioritario);

Mazzarrone (maggioritario);

Militello in Val di Catania (maggioritario);

Mirabella Imbaccari (maggioritario);

Nicolosi (maggioritario);

Palagonia (proporzionale);

Paternò (proporzionale): 2 sezioni scrutinate su 47 (Virgolini 411, Naso 405 Pannitteri 170);

Raddusa (maggioritario);

Randazzo (maggioritario);

San Michele di Ganzaria (maggioritario);

Sant’Agata Li Battiati (maggioritario);

Santa Maria di Licodia (maggioritario);

Scordia (proporzionale);

Vizzini (maggioritario).

A Militello in Val di Catania Giovanni Burtone avanti nei seggi

Il primo cittadino uscente Giovanni Burtone si avvia verso la riconferma.

Incertezza a Nicolosi

Prime notizie anche da Nicolosi, si profila un testa a testa tra il sindaco uscente Angelo Pulvirenti e il candidato (già sindaco) Nino Borzì.

Aci Bonaccorsi, testa a testa tra Tomarchio e Di Mauro

Scordia, Barchitta in vantaggio

A Scordia Barchitta in vantaggio (823), segue Gravina (451) in coda Catalano (74).

Aci Catena in testa Margherita Ferro

Arrivano i primi dati da Aci Catena. Il candidato sindaco Margherita Ferro sarebbe in testa dopo che sono state scrutinate 24 sezioni.

A Santa Maria di Licodia, Buttò in vantaggio

Buttò in vantaggio rispetto agli altri candidati, in precedenza si era parlato di un testa a testa tra Gabriele Gurgone e Giovanni Buttò. Si tratta sempre di dati parziali dopo le prime sezioni.

A Linguaglossa Stagnitta in vantaggio su Malfitana

Secondo i primi dati Stagnitta sarebbe in vantaggio su Malfitana.

Corsa a tre a Paternò

Tra i Comuni al voto Paternò dove sono tre i candidati a sindaco. Si tratta di Alfio Virgolini (sostenuto da #Diventerà Bellissima, Giorgia Meloni per Virgolini, Lista Rapisarda, Azzurri, Alfio Virgolini Sindaco ed Alleanza per Paternò); Maria Grazia Pettineri (Insieme per Paternò, Mariagrazia Pettineri Sindaco e Lista Condorelli) e Antonino Naso detto Nino (Nino Naso Sindaco, Prima l’Italia!, Naso Sindaco Presenti Sempre, Paternò On Mannino, Noi per Paternò Lista Civica).

Cominciano ad arrivare i primi voti anche se ancora parziali. Si respira aria di ottimismo nel quartiere generale di Nino Naso, che risulterebbe in vantaggio con il 45%, mentre Virgolini si attesterebbe intorno al 39%.

Affluenza, a Maniace la percentuale più alta, a Mirabella Imbaccari la più bassa

Alle 23 il dato di affluenza elettorale fornito dall’ufficio elettorale della Regione Sicilia è stato pari al 57,12%, con un totale di 111.133 votanti.

Ecco i dati dei diversi Comuni della provincia, aggiornati alle 23:

Aci Bonaccorsi: 77,02%, hanno votato 2.330 elettori su 3025;

Aci Catena: 60,90%, hanno votato 14.502 elettori su 23.813;

Castiglione di Sicilia: 45,36%, hanno votato 1.879 elettori su 4142;

Fiumefreddo di Sicilia: 57,27 %, hanno votato 5.168 elettori su 9.024;

Licodia Eubea: 44,07 %, hanno votato 1.621 elettori su 3678;

Linguaglossa: 57,37 %, hanno votato 3.414 elettori su 5.951;

Maniace: 85,47 %, hanno votato 2.605 elettori su 3.048;

Mazzarone: 78,67 %, hanno votato 2.272 elettori su 2.888;

Militello in val di Catania: 51,62 %, hanno votato 4.199 elettori su 8.135;

Mirabella Imbaccari: 32,68%, hanno votato 3.027 elettori su 9.262;

Nicolosi: 60,00 %, hanno votato 3.950 elettori su 6.583;

Palagonia: 57,33%, hanno votato 8.944 elettori su 15.600;

Paternò: 62,91%, hanno votato 25.653 elettori su 40.775;

Raddusa: 49,43%, hanno votato 1.903 elettori su 3.850;

Randazzo: 57,75%, hanno votato 6.744 elettori su 11.678;

San Michele di Ganzaria: 47,08 %, hanno votato 2.031 elettori su 4.314;

Santa Maria di Licodia: 65,22%, hanno votato 4.390 elettori su 6.731;

Sant’Agata Li Battiati: 53,24 %, hanno votato 4.336 elettori su 6.731;

Scordia: 53,46 %, hanno votato 8.500 elettori su 15.899;

Vizzini: 45,73 %, hanno votato 3.665 elettori su 8.015.

