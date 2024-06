“La Sicilia merita un grande investimento per il futuro. Altri Paesi stanno investendo con successo nella filiera delle energie rinnovabili con una programmazione seria e senza lasciare esposti i territori. Non si capisce perché questo governo sia nemico delle rinnovabili, che potrebbero essere un vettore di rilancio per la Sicilia e per il Sud”. Così Elly Schlein ai giornalisti a Catania a margine di una manifestazione elettorale. “Ci batteremo – ha aggiunto – contro il fatto che al Sud ci sono i dati dell’occupazione femminile più bassi d’Europa. Vuol dire investire nei nidi, nella cura delle persone anziane con disabilità, suo. dire avere la piena parità di genere nel lavoro e nell’accesso ad esso, nei salari e nelle pensioni”.











“Servono risposte sulla siccità”

“Per questa terra non serve negare l’emergenza climatica come fa la destra. I siciliani aspettano risposte sul dramma della siccità. Ci sono più di 120 comuni che hanno il razionamento. Non è possibile andare avanti così, con un commissario che in un anno e mezzo non si capisce cosa abbia fatto. Ha proposito alcuni interventi. Non ne hanno finanziato uno. Sono onorata – ha proseguito – di essere la capolista del Pd nel collegio della Sicilia e della Sardegna, così come del Centro, ad accompagnare una squadra meravigliosa che sta facendo una campagna elettorale palmo a palmo in tutto il territorio portando un messaggio di speranza e di giustizia sociale”.

La battaglia per il salario minimo

“L’Istat dice che negli ultimi tre anni in questo Paese i prezzi sono aumentati del 17 per cento ed i salari solo del 4,7 per cento – dice Schlein -. Questo vuol dire che ci sono 10 punti di distacco che misurano la fatica delle famiglie italiane a fare la spesa. Noi siamo l’unico Paese in cui i salari reali dal 1990 non sono non sono aumentati ma sono addirittura diminuiti. Per questo noi insistiamo su una battaglia sacrosanta che è quella del salario minimo perché sotto i nove euro l’ora non è lavoro ma sfruttamento. Trovo incredibile che questa destra racconti un Paese che non c’è e neghi questa misura necessaria a tre milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori che sono poveri anche se lavorano in Italia”. “Noi insistiamo fino all’ultimo sforzo di questa campagna elettorale per dire che votare Pd l’8 e il 9 significa sostenere la sanità pubblica che questa destra sta cercando di smantellare senza neanche avere il coraggio di ammettere che lo sta facendo”, ha concluso Schlein.