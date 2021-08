Tanti eventi in programma

Successo per “Etna in Scena” la rassegna di spettacoli promossa dal comune di Zafferana Etnea

La kermesse sta riscuotendo grande consenso di pubblico, proveniente da ogni parte della Sicilia

Una settimana da record fino al 21 agosto, con i concerti dei big della musica italiana e il 21 il cabaret di Manlio Dovì

Una settimana da record per “Etna in Scena” a Zafferana Etnea (CT). Dopo il grande successo del concerto dei Negrita e dei Subsonica, oggi sarà il turno di Umberto Tozzi che finalmente ritorna sotto i riflettori con “Songs”, un tour acustico, fatto di ritmo e nuove sonorità. L’artista porterà uno show inconsueto, proponendo chicche del suo repertorio, a cui verrà data una nuova veste. Dall’indimenticabile “Ti amo” a “Gloria” passando per “Gente di mare”, “Si può dare di più” fino agli ultimi successi “Come una favola”.

A Zafferana anche Aiello

A scaldare gli animi dei più giovani, ci penserà, giovedì 19 agosto, il sound caldo e “R&B” di Aiello con il suo “Meridionale Tour”, e le canzoni contenute nel nuovo omonimo album, pubblicato il 12 marzo, tra cui “Ora”, brano presentato al 71° Festival di Sanremo che ha già raggiunto 8.7 milioni di stream e 4.4 milioni di views.

Successo e divertimento

“Siamo soddisfatti del grande successo che sta riscuotendo la nostra rassegna – ha dichiarato il sindaco, Salvo Russo – che sta attirando migliaia di visitatori. Zafferana ha bisogno di tornare alla normalità e noi ci stiamo provando partendo dal turismo e dagli eventi. Ma non solo, per offrire spettacoli in piena sicurezza abbiamo anche predisposto a pochi metri dal teatro, grazie alla collaborazione con il commissario per l’emergenza Covid, Pino Liberti, un centro Hub di vaccinazione che consentirà a quanti lo vorranno, turisti, visitatori, anche non residenti nel comune, di potersi vaccinare dalle 19 alle 23.”

Gli altri eventi in programma

Emozionante e carismatico sarà il concerto di Francesco Renga, in programma venerdì 20 agosto con il suo “Acoustic Trio – Estate 2021”. Il cantante proporrà in veste inedita i brani classici e i nuovi del suo repertorio, in un vero e proprio viaggio fatto di musica e parole. Poi il 21 cabaret e risate con l’istrionico Manlio Dovì e il suo “Spettacoloso Musicomio e altro ancora”, accompagnato al pianoforte da Antonello Tonna. Un evento organizzato dal Kiwanis club Zafferana Etnea che devolverà l’intero incasso in beneficenza.

Spettacoli fino a settembre

Del cartellone eventi fanno parte anche: Sicilian Horn Ensemble che proporrà le più belle colonne sonore del cinema mondiale il 22 agosto, Michela Giraud con il suo accattivante spettacolo “La Verità, nient’altro che la verità. Lo giuro” in programma il 24 agosto e Daniele Smeraldi – band notte italiana il 25. Il 26 toccherà strappare sorrisi ai Trequartisti con lo spettacolo “Facce da Covid”, il 28 Andrea Scanzi, con uno spettacolo incentrato sul Giorgio Gaber teatrale, quello che ha il coraggio di uscire dalla tv e che entra con Sandro Luporini nella storia. Il 29 e 31 agosto ritorna la musica dal vivo, rispettivamente con Franco 126 e Fabio Concato. Inaugura settembre il jazz e dell’Aetna Musicorum, giorno 1, il 3 insieme sul palco tre uomini di spettacolo: Biagio Izzo, Stefano De Martino e Francesco Paolantoni. Il 5 l’associazione Truecolors e il 7 per chiudere il concerto posticipato di Arisa.