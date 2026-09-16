Il passaggio da allerta Rossa ad Arancione
A consentire lo sblocco dell’operatività è stato il miglioramento del quadro eruttivo e il contestuale passaggio dello stato di allerta per le attività vulcaniche da RED (Rosso) ad ORANGE (Arancione). A seguito di questa variazione, la SAC, società di gestione dell’aeroporto di Catania, ha disposto la riapertura dello spazio aereo corrispondente ai settori C1 e B3.
Di conseguenza, tutte le attività di volo – sia in arrivo che in partenza dallo scalo catanese – sono state ripristinate con effetto immediato.
Stop ai voli e disagi per i viaggiatori
Nelle ore precedenti, la presenza di cenere e le traiettorie dei venti in quota avevano imposto la chiusura dei settori aerei strategici, portando alla sospensione dei collegamenti e al prolungamento dello stop operativo nel corso della giornata.
Raccomandazioni ai passeggeri
Anche se la situazione è in fase di ripristino, la SAC invita tutti i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea prima di mettersi in viaggio verso l’aeroporto, in modo da confermare gli orari aggiornati ed eventuali riprogrammazioni.
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