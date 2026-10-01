Chef stellati, grandi degustazioni e una tappa finale a Roma

Quattro giorni dedicati al vino, alla cultura del territorio e all’alta gastronomia, con uno sguardo che per la prima volta supera i confini della Sicilia. Torna l’Etna Wine Forum, la manifestazione dedicata alle eccellenze vitivinicole del versante sud-occidentale dell’Etna, che dall’8 all’11 ottobre celebrerà la sua quinta edizione negli spazi di Villa delle Favare a Biancavilla.

Nasce Etna Wine Forum Off

L’edizione 2026 si presenta con un programma particolarmente ricco e con una novità destinata a rafforzarne la dimensione nazionale: la nascita di “Etna Wine Forum Off”, evento che il 20 ottobre porterà le cantine del territorio al Waldorf Astoria di Roma, storica sede di Bibenda, per una doppia degustazione dedicata ai vini etnei.

L’obiettivo della manifestazione resta quello di valorizzare un’area dell’Etna che negli ultimi anni ha conquistato crescente attenzione da parte degli appassionati e degli operatori del settore grazie a produzioni caratterizzate da una forte identità territoriale e da peculiarità pedoclimatiche uniche.

Il programma della manifestazione

Il programma prevede press tour, talk, convegni, masterclass, degustazioni, presentazioni di libri e momenti di approfondimento pensati per mettere in dialogo produttori, giornalisti, sommelier ed esperti del comparto enologico.

Tra gli appuntamenti più attesi figurano gli show cooking condotti da Ruggero Sardo e Andrea Lo Cicero, che vedranno protagonisti tre grandi nomi della cucina italiana: Heinz Beck, chef del ristorante La Pergola di Roma insignito di tre stelle Michelin, Cristina Bowerman del Glass Hostaria di Roma e Vincenzo Candiano della Locanda Don Serafino di Ragusa Ibla, entrambi premiati con una stella Michelin.

Spazio anche al confronto tra territori vitivinicoli attraverso una masterclass dedicata al Nerello Mascalese e al Pinot Nero dell’Alto Adige, un incontro che metterà a confronto due espressioni importanti del panorama enologico italiano.

La giornata conclusiva di domenica 11 ottobre sarà invece dedicata ai banchi d’assaggio allestiti nella corte di Villa delle Favare, dove il pubblico potrà conoscere da vicino le produzioni delle cantine del versante sud-occidentale dell’Etna.

Il legame con la cultura

Non mancherà il legame con la cultura grazie alla collaborazione con il Catania Book Festival, che proporrà “Parlare DiVino”, un ciclo di incontri e conversazioni dedicate al vino e ai suoi racconti.

“Etna Wine Forum giunge alla sua quinta edizione e lo fa con la forza di un evento che, anno dopo anno, si è guadagnato un posto di primo piano nel panorama enogastronomico nazionale», ha dichiarato il sindaco di Biancavilla Antonio Bonanno. «La presenza di chef pluristellati e di cantine che rappresentano il meglio della produzione etnea conferma la qualità del progetto. Ma soprattutto questa manifestazione è diventata un’occasione concreta di crescita per nuove realtà imprenditoriali e start up che hanno trovato qui una vetrina importante”.

Sulla crescita della manifestazione si è soffermato anche Paolo Di Caro, presidente della Fondazione italiana sommelier Sicilia: “Etna Wine Forum dimostra il successo di un territorio dalla forte identità come il versante sud-ovest dell’Etna. Quest’anno il progetto compie un ulteriore salto di qualità grazie a “Etna Wine Forum Off”, che porterà le aziende del territorio a presentarsi al pubblico romano attraverso una straordinaria esperienza di degustazione”.

Promossa dal Comune di Biancavilla, la manifestazione si avvale della collaborazione della Fondazione italiana sommelier come partner tecnico e del sostegno di istituzioni, enti e associazioni che condividono l’obiettivo di valorizzare uno dei territori vitivinicoli più dinamici della Sicilia.

Con chef stellati, grandi vini, cultura e una finestra aperta sul mercato nazionale, la quinta edizione dell’Etna Wine Forum punta così a consolidare il ruolo di Biancavilla come uno dei punti di riferimento dell’enoturismo etneo e siciliano.