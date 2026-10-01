Nel Vicentino

Una donna di 66 anni di Valli del Pasubio, nel Vicentino, è morta questa mattina mentre cercava funghi insieme al marito. La donna è scivolata per circa cento metri lungo un ripido pendio, nei dintorni del Forte Monte Maso, riportando traumi che non le hanno lasciato scampo. L’allarme è scattato intorno alle 9.30.

Come è avvenuto l’incidente

La coppia si era incamminata dalla località Spianamenti, inoltrandosi nel bosco. Lungo un pendio ripido la donna è scivolata, scomparendo alla vista del marito e precipitando per un centinaio di metri.

È stato l’uomo a dare l’allarme, ma per la moglie, che ha poi raggiunto, non c’era ormai nulla da fare: i traumi riportati nella caduta sono risultati fatali.

I soccorsi

Sul posto è intervenuta una squadra del Soccorso alpino di Schio, che ha raggiunto la zona con i mezzi per poi proseguire a piedi, scendendo dall’alto seguendo le coordinate della posizione. In tutto hanno operato sette soccorritori, insieme al personale del Suem 118.

I soccorritori hanno recuperato il corpo della donna, trasportandolo per circa 200 metri fino alla strada, dove è stato affidato all’auto medica. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche due carabinieri della stazione di Valli del Pasubio.