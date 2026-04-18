Evacuata Ikea a Catania. Per cause in corso di accertamento dipendenti e clienti sono stati fatti uscire dal maxi centro commerciale nei pressi della zona industriale.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, carabinieri e sanitari del 118. Alcuni testimoni raccontano che l’aria era irrespirabile. Alcune voci parlano di un principio di incendio, ma ancora c’è nulla di certo.

L’unica cosa certa che in uno dei giorni di massimo afflusso nei locali del centro di vendita svedese è scattato l’allarme e in tanti si sono concentrati nel parcheggio in attesa dell’azione delle squadre di soccorso.