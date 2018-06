ha commesso 3 reati in meno di sei ore

Evade dagli arresti domiciliari, ruba un ciclomotore nella zona della Plaia e viene arrestato a Catania dai carabinieri ma nel suo garage i militari trovano anche un chilo e mezzo di marijuana.

E’ stato posto così ai domiciliari per aver commesso tre reati i poco meno di sei ore un 34enne, Alessandro Pannitteri, che ora è in attesa del processo per direttissima per furto aggravato, evasione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.