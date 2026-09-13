Un quarantanovenne è entrato in un esercizio commerciale di via Etnea a Catania, ha preso alcuni oggetti dagli scaffali e ha tentato di allontanarsi senza pagare. Il personale della vigilanza privata lo ha notato e bloccato, chiedendo l’intervento di una volante della polizia di Stato in transito per il controllo del territorio.

La scoperta dell’evasione

Identificato dagli agenti delle volanti, l’uomo è risultato sottoposto agli arresti domiciliari nella zona di Picanello per un precedente procedimento penale. Oltre al tentato furto, è emersa quindi la violazione della misura detentiva domiciliare.

L’arresto e i provvedimenti

Dopo la denuncia formale del responsabile del negozio e la restituzione della merce recuperata, il quarantanovenne è stato arrestato per tentato furto e evasione. Su disposizione del pubblico ministero di turno, l’uomo è stato nuovamente collocato agli arresti domiciliari, ferma restando la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva.