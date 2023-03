Inaugurata la kermesse a Misterbianco

“Fare rete resta la base per il potenziamento del business. Le manifestazioni fieristiche sono il luogo più adatto per incontrare persone, scambiarsi conoscenze, confrontarsi ed entrare in contatto con nuovi mercati. Il mio assessorato sta lavorando per una visione diversa e innovativa del sistema, per avvicinarsi anche alle esigenze dei territori, delle imprese e dei clienti. Stiamo vivendo un contesto nuovo che ci richiedere rapidi cambiamenti e grande capacità di adattamento e innovazione”. Lo ha affermato l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo, intervenendo stamattina all’inaugurazione di Expo della Pubblicità a Misterbianco, nel Catanese.

L’Expo della Pubblicità 2023

L’evento, promosso dalla Regione Siciliana, si svolge fino a domenica 5 marzo nel Padiglione C2 del complesso Sicilia Fiera e richiama aziende e imprenditori del settore della comunicazione visiva, che possono presentare le ultime novità e confrontarsi con i leader del mercato di riferimento in maniera molto stimolante per la propria crescita professionale, con particolare riguardo per i settori di grafica e stampa digitale, gadget pubblicitari, tessile promozionale, insegne e comunicazione luminosa.

La kermesse è riservata esclusivamente ai professionisti del settore ed è ormai un appuntamento consolidato per gli operatori della Sicilia, Calabria e Malta.

In “vetrina” le ultime novità riguardanti i settori della stampa digitale, insegnistica e cartellonistica, serigrafia e tampografia, promozione tessile e ricamo, incisione, fresatura e laser, digital signage, packaging, fotografia, gadget promozionali, articoli per la premiazione.

La 17ma edizione di Expo include 80 aziende esportatrici, 150 stand e 6000 metri quadri.