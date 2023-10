Da oggi gestisce i servizi a terra per l’ex compagnia Alitalia

La società aeroportuale Asc Handling gestirà i servizi a terra all’aeroporto Falcone Borsellino e allo scalo di Catania Fontanarossa dei voli Ita Airways. La società, fondata nel 2008 dall’imprenditore italiano Ignazio Coraci, fornisce servizi di assistenza alle compagnie aeree (passeggeri e cargo) negli scali inglesi di Londra Heathrow e Gatwick. Ad oggi Asc assiste 13 vettori sugli scali londinesi (per citarne solo alcuni: Ita, Gulf Air, Malaysia Airlines, Oman Air, Vietnam Airlines, Tui, ecc).

I voli in gestione

I voli di Ita assistiti da Asc Handling saranno 13 nell’aeroporto di Palermo e 16 in quello di Catania. Scalo quest’ultimo dove prenderanno il via anche oggi le attività di Asc. Nel 2021 Coraci decide di avviare le attività anche in Sicilia, fondando Asc Handling Italia. Gli scali siciliani serviti sono: Palermo, Catania e Trapani. In circa due anni la società ha incrementato i voli assistiti sull’Isola da una media di due al giorno ai 34. Da ieri l’azienda avvierà i servizi al vettore nazionale Ita Airways sugli scali etneo e palermitano. Grandi risultati e soddisfazioni anche a Trapani per Asc. Grazie all’impegno e alla dedizione dei suoi lavoratori, l’aumento del traffico negli ultimi anni e da non dimenticare lo stato di emergenza di quest’estate. Nonostante ciò lo scalo di Birgi ha potuto superare brillantemente il sovraccarico di lavoro provocati dai “noti problemi” del Bellini di Catania.

Un’esperienza importante

La crescita di Asc è stata resa possibile grazie all’esperienza maturata negli scali inglesi ma non solo anche, come dice Ignazio Coraci, perché “la formazione continua e la professionalità dei miei colleghi rappresenta la pietra miliare dell’azienda, a tutti i livelli”. La società, che oramai conta 570 dipendenti a Londra e 250 in Italia con un totale di 820 dipendenti diretti, nel corso degli ultimi mesi ha iniziato a consolidare il suo parco mezzi con un occhio “al green”. Asc ha infatti avviato la graduale sostituzione delle sue attrezzature con un parco di ultima generazione dotati di motori rispettosi della normative in materia di impatto ambientale. Questo investimento si aggiunge alla costante attenzione alle policy di Safety, Security e Qualità.

