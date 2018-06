Giovedì 14 giugno, in via Cardinale Dusmet 2

SANSET, il cocktail emblema del tramonto che celebra un nuovo modo di vivere il momento dell’aperitivo, chiama a raccolta i catanesi per aprire le porte all’estate e vivere una serata con vista su uno degli scorci più belli della città all’ora più emozionante della giornata. Il SANSET tour, che vede protagonista la voglia di stare insieme brindando al tramonto, farà tappa a Catania il prossimo 14 giugno al Filenz, uno dei locali più cool della città, con il live degli Shazami, alias Federico Russo e Francesco Mandelli: il conduttore radiofonico e televisivo assieme all’attore, amici uniti dalla passione per la musica, si esibiranno in versione acustica nei panni dei loro alter ego proponendo i successi delle loro band preferite, dagli Arctic Monkeys agli Strokes e gli MGMT.

Socialità, spensieratezza e condivisione. Sono questi i mantra per vivere il momento dell’aperitivo all’insegna del Connecting, un nuovo stile di vita che si pone l’obiettivo di mettere in sintonia e di creare l’atmosfera giusta per godersi un momento di relax insieme agli amici, alla famiglia o con chi condivide gli stessi interessi. E quale momento migliore se non il tramonto, l’ora magica della giornata che separa il giorno dalla notte, per abbandonare la frenesia della quotidianità lasciando spazio alle emozioni, alla leggerezza, ai momenti unici da condividere con chi ha in comune la passione per lo stare bene insieme.

Un’atmosfera che Sanbittèr ha voluto far vivere in SANSET, il cocktail leggermente alcolico studiato dagli esperti trainer dell’Ateneo del bartending Planet One. Rosso come i cieli più belli al tramonto, intenso come la passione, leggero come il desiderio di stare semplicemente bene, con gli amici di una vita ma anche con quelli conosciuti da poco, con i quali è scattata la vera empatia. SANSET è un mix fresco e dissetante di Sanbittèr Rosso, Vermouth Bianco e Soda; un drink che fa proprie le ultime tendenze internazionali in ambito di bartending, che vedono sempre più persone preferire cocktail a bassa gradazione alcolica.