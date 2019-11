Intervento dei vigili del fuoco

Nuova tragedia sulle autostrada. Il bilancio una donna è morta e sei feriti tra cui una bimba di appena sei mesi.

Una donna di 72 anni morta e sei feriti tra i quali una bambina di quattro mesi è il bilancio di un incidente stradale avvenuto, questa mattina intorno alle 9.30, in autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Atena Lucana, nel Salernitano.

Un van da nove posti con a bordo sette persone tutte originarie di Catania secondo prime informazioni appartenenti allo stesso nucleo familiare, viaggiava in direzione Salerno, quando, per cause in corso di accertamento, è finito contro il guard rail, oltrepassandolo.

Nello schianto, una donna di 78 anni ha perso la vita. Tra i feriti trasportati all’ospedale ‘Luigi Curto’ di Polla, anche una bambina di pochi mesi.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale di Sala Consilina e il personale dell’Anas.