Ha in casa droga e 65 mila euro in contanti, arrestato un uomo di 55 anni

Ignazio Marchese di

20/08/2026

La Polizia di Stato ha arrestato un 55enne catanese accusato di detenzione ai fini di spaccio di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Gli agenti della Squadra Mobile, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno proceduto al controllo di un’abitazione di via Antonio Cagnoni, dalla quale proveniva un odore forte ed acre, tipico delle sostanze stupefacenti. Dopo aver controllato attraverso le finestre del piano terra cosa stesse accadendo all’interno ed aver appurato la presenza di numerose buste di marijuana in una delle stanze, è scattato il blitz dei poliziotti, che hanno sorpreso dentro casa il 55enne.

La perquisizione ha permesso di smantellare una vera e propria base logistica per lo stoccaggio della droga, portando al sequestro di 6,5 chilogrammi di marijuana, rinvenuti in numerosi involucri di diverse dimensioni, occultati tra la cucina, il vano sottoscala e il frigorifero, 190 grammi di hashish, suddivisi in panetti e involucri, 66 grammi di cocaina e la somma di 65.190,00 euro in contanti, confezionata in mazzette di vario valore e ritenuta provento dell’attività delittuosa.

All’interno dell’appartamento sono stati, inoltre, sequestrati tre macchinari per il sottovuoto, bilancini di precisione e numeroso materiale per la pesatura e il confezionamento.

Considerata la gravità del fatto e il cospicuo quantitativo di droga, il 55enne è stato arrestato e, su disposizione del Pm di turno, associato presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza