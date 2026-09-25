A SiciliaFiera dal 30 settembre al 2 ottobre

Italtekno sarà presente alla terza edizione di Heysun – Expo della transizione energetica, l’evento dedicato a innovazione, sostenibilità e nuove tecnologie per l’energia del futuro che si terrà all’Exhibition & Meeting Hub di SiciliaFiera, a Misterbianco, dal 30 settembre al 2 ottobre.

Dalla decarbonizzazione alla costruzione di un nuovo sistema energetico più autonomo e integrato: nucleare avanzato, idrogeno, comunità energetiche, accumuli e reti sempre più digitali. Questi i temi dell’edizione 2026 della manifestazione fieristica alla quale l’azienda, guidata dall’ingegnere Guglielmo Speciale ha deciso di partecipare per il terzo anno di fila.

“Heysun- spiega Speciale – è un appuntamento al quale Italtekno che fa delle energie rinnovabili il suo core business non può mancare. L’obiettivo dell’evento infatti è riunire istituzioni, industria e accademia per guidare lo sviluppo delle rinnovabili e la transizione verso un sistema energetico sostenibile, sicuro e competitivo. Un obiettivo che noi condividiamo e per il quale lavoriamo ogni giorno. Il futuro delle rinnovabili passa da Misterbianco e noi – continua l’ingegnere -vogliamo essere parte attiva del cambiamento per questo saremo presenti per il terzo anno consecutivo”.

Italtekno, nata nel 2008, opera in Sicilia nel settore delle energie rinnovabili fornendo soluzioni innovative e sostenibili che contribuiscono alla riduzione dei consumi e delle emissioni di CO2.

Nel dettaglio si occupa di progettazione, installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici per privati, aziende e pubbliche amministrazioni; di sistemi ad efficienza a LED ed ha esperienza anche nella progettazione e costruzione di impianti di illuminazione pubblica. L’azienda ha un approccio metodico e orientato alla massimizzazione del valore per il cliente e, a testimonianza di ciò, dal 2017 opera come E.S.CO. (Energy Service Company): non si limita ad installare gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile ma, a seguito di approfondite analisi, produce anche una diagnosi energetica.

“Oltre a partecipare agli incontri, a SiciliaFiera – conclude Speciale – presenteremo i nostri servizi: dall’installazione degli impianti fotovoltaici per una bolletta più leggera e un futuro più sostenibile verso zero emissioni a quella delle colonnine elettriche per una mobilità più green. Per la mobilità elettrica – tra l’altro – questo è un buon momento perchè, da pochi giorni, privati e condomini possono presentare domanda per ottenere il bonus per l’acquisto e la posa delle colonnine stanziato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy. Un’occasione da non perdere. Vi aspettiamo al padiglione C1, stand n.6, per i dettagli”.