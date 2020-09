Anche a Catania JustMary ha attivato il servizio di consegna a domicilio

C’è un’impresa che è cresciuta del 500% nei primi mesi del 2020 rispetto ai numeri dello scorso anno e che a breve completerà il percorso di quotazione alla borsa di Vienna. C’è un brand che continua ad investire e ad assumere. Questa impresa ha un nome: JustMary e ora è attiva anche a Catania. Il desiderio di relax nei mesi di lockdown ha contribuito all’esplosione del servizio di consegna a domicilio di cannabis legale in modalità rapida e riservata.

JustMary opera in Italia dal 2018 quando ha attivato il servizio di local delivery a Milano, poi allargandolo a Torino, Monza, Firenze, Roma prima di arrivare a Catania; Matteo Moretti, uno dei fondatori, traccia il profilo dell’acquirente JustMary: “E’ sbagliato pensare a un pubblico alla ricerca dello “sballo”; il cliente tipo JustMary è evoluto, attento alla qualità del prodotto e pretende un servizio efficiente; chiede di poter scegliere il meglio al miglior prezzo; parliamo di artisti, creativi, professionisti, sportivi, tutti accumunati dalla voglia di godersi un momento di tranquillità in totale riservatezza”.

Catania ha apprezzato subito la selezione di prodotti di qualità e naturali proposti da JustMary; Tutto avviene in modalità semplice e riservata: ci si collega al sito, si scelgono i prodotti, si procede all’ordine e la consegna avviene in maniera completamente anonima direttamente a casa dalle 17 alle 23 tutti i giorni dell’anno.

JustMary consegna anche via corriere in tutta Italia e in buona parte di Europa. Siamo davanti a una storia di successo da parte di un’impresa italiana che inanella nuovi record di fatturato ogni mese aiutando gli italiani a rilassarsi e contribuendo alla crescita di un comparto che ormai può contare su oltre 10mila addetti e più di 800 nuove aziende agricole dedicate