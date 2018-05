’Ci sono delle cose che mi preoccupano molto: la compensazione, se c’é il consiglio dei ministri non servono altri controlli…Il governo nasce in una repubblica parlamentare perché ha la fiducia del parlamento, perché il presidente della Repubblica ha individuato una persona capace di fare il presidente del consiglio. Dobbiamo stare attenti a non stravolgere la Costituzione della Repubblica. Certamente può essere sempre migliorata, ma stravolgerla cambiando i presupposti…’’.

Lo ha detto il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, oggi a Catania, commentando la proposta nel ‘contratto di Governo’ Lega-M5S di una struttura parallela al Consiglio dei ministri, il Comitato di Riconciliazione.

’’Se ci fosse stata una riabilitazione di Berlusconi prima delle elezioni politiche – ha aggiunto- certamente il risultato sarebbe stato diverso. Noi abbiamo corso di fatto senza candidato premier. Poi io ho accettato la proposta di Berlusconi negli ultimi giorni, qualora avesse vinto lo schieramento del Partito Popolare Europeo, a mettermi a disposizione del Paese’’.