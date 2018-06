“Noi siamo preoccupati per le continue esternazioni dei ministri, sembrano ancora in campagna elettorale, che è finita. Lega e M5s hanno ora una responsabilità di governo: misurino le parole. E’ il momento di smetterla con i proclami quotidiani e concentrarsi sui problemi reali degli italiani. Il messaggio è: finitela con questa campagna elettorale permanente. Adesso state all’altezza dei problemi e di temi veri che l’Italia ha di fronte a sé”. Lo ha detto il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, a margine di una manifestazione elettorale a Catania a sostegno del ricandidato a sindaco Enzo Bianco.

E proprio in vista de voto amministrativo, Martina ha aggiunto: “noi stiamo lavorando con grande forza e sostegno per tutti i nostri candidati alle amministrative, come facciamo stasera accanto a Enzo Bianco. L’idea è semplice e decisiva: portare alla guida delle amministrazioni comunali persone capaci, oneste con progetti aperti di rinnovamento. E farlo con chi non specula sui problemi, non getta benzina sul fuoco dei problemi, ma, evitando i proclami, questi problemi li vuole risolvere”.