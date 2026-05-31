Nel Foggiano

Una fuga nella notte si è conclusa con una tragedia sulle strade del Foggiano. Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita dopo che l’auto sulla quale viaggiava insieme ad altri quattro minorenni è uscita di strada durante un inseguimento con i carabinieri. L’incidente è avvenuto intorno alle 2 della notte lungo la strada provinciale 80, in territorio di Orta Nova.

Secondo quanto ricostruito dai militari, a bordo della vettura viaggiavano cinque adolescenti di età compresa tra i 14 e i 17 anni. Alla guida della Renault Megane station wagon con targa polacca c’era un ragazzo di 16 anni.

La fuga alla vista del posto di controllo

La vicenda sarebbe iniziata quando il gruppo di giovani si è trovato davanti a un posto di controllo dei carabinieri. Alla vista della pattuglia, il conducente avrebbe deciso di accelerare invece di fermarsi.

Da quel momento sarebbe scattato l’inseguimento lungo le strade della zona. L’auto avrebbe percorso diversi chilometri tentando di allontanarsi dai militari.

Lo schianto contro il guard-rail

La corsa si è interrotta poco dopo nei pressi di una curva affrontata ad alta velocità. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente avrebbe perso il controllo della Renault, che è uscita di strada finendo violentemente contro il guard-rail.

L’impatto si è rivelato devastante.

Per il ragazzo di 17 anni che viaggiava sul sedile posteriore non c’è stato nulla da fare. I soccorritori del 118, arrivati rapidamente sul posto insieme alle forze dell’ordine, hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Gli altri quattro ragazzi feriti

Gli altri occupanti della vettura sono rimasti feriti e sono stati trasportati negli ospedali della zona.

Tre dei quattro ragazzi sono già stati dimessi e guariranno nel giro di pochi giorni. Un altro giovane, invece, resta ricoverato e le sue condizioni sono ancora al vaglio dei medici.

Fonte della foto: Quotidiano di Puglia.