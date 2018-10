i biglietti sono già in vendita

Dopo il grandissimo successo de “La Finale” del 1° giugno, il concerto con più presenze del 2018, che l’ha visto come il più giovane artista italiano ad esibirsi allo stadio di San Siro, Fedez torna sul palco da solista e annuncia il Tour 2019 nei palasport.

“Vi avevo annunciato una sorpresa, ed eccomi qua. Oggi apro le date del mio nuovo tour. Mi sembra incredibile, dopo la vertigine di San Siro, emozionarmi all’idea di tornare a calpestare un palcoscenico. Eppure è così. Oggi le vertigini hanno lasciato il posto all’adrenalina. Quella di un nuovo viaggio nato per condividere con voi un nuovo progetto. Forse il più intimo e profondo di sempre.

Come alla vigilia di ogni avventura ci sono anche incognite, timori e incertezze. Ma c’è anche la consapevolezza di poter contare sui migliori compagni di viaggio che esistano. E quei compagni di viaggio siete voi. Non vedo l’ora di abbracciarvi ancora.

Ci vediamo prestissimo.”

Fedez sta lavorando ad un nuovo progetto discografico e ha da poco annunciato la preparazione di un singolo dedicato al figlio Leone. L’attesissimo tour, organizzato da Vivo Concerti e Newtopia, partirà il 15 marzo 2019 da Firenze e proseguirà nelle principali città italiane. Il nuovo tour sarà al Pal’Art Hotel di Acireale, per l’unica data siciliana, il 2 aprile. I biglietti sono disponibili su ticketone da oggi e in tutti i punti vendita Ticketone dalle ore 10 di domenica 20 ottobre. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati.