Il grafico ha disegnato il boom economico italiano

“Questa mostra rende evidente, qualora ce ne fosse bisogno, che Max Huber, scomparso a Mendrisio nel novembre del 1992 all’età di 73 anni, è da considerare nell’empireo dei grafici del Novecento”.

Lo ha detto il direttore dell’Accademia di Belle Arti di Catania Vincenzo Tromba inaugurando nella sede di Palazzo Vanasco la mostra dedicata al grande grafico svizzero nel centenario della nascita.

“I nostri studenti – ha spiegato Tromba – del biennio specialistico del design della comunicazione visiva, che hanno allestito la mostra in collaborazione con l’archivio Max Huber di Novazzano, hanno lavorato senza risparmiarsi per settimane per esporre cento artefatti progettati dal 1940 al 1990 e provenienti da tutto il mondo. Ma questo tributo a Huber comprende anche due video, uno della televisione svizzera, e un altro realizzato dai nostri studenti con il coordinamento del docente Gianni Latino, motore di quest’iniziativa che ho immediatamente sostenuto”.

Per spiegare l’importanza di Huber al grande pubblico, basterà presentarlo come l’uomo che disegnò il boom economico italiano, realizzando marchi e logotipi di note aziende.

“Avendo conosciuto e anche lavorato con Max – ha detto Anna Steiner, una delle maggiori architette italiane e figlia di Albe, celebre designer e partigiano – penso che sarebbe stato contentissimo di quest’iniziativa. Contentissimo di vedere le sue copertine rielaborate con tanta fantasia da giovani lontani da lui ma vicinissimi nello spirito, nel pensiero, nell’immaginazione. E pensavo che anche Albe Steiner, mio padre, sarebbe stato contento di vedere così valorizzato il lavoro di Max, che stimava e amava tanto. Anche Aoi mi ha detto la stessa cosa”.

La moglie di Huber, l’artista Aoi Kono, che ha fornito molti dei pezzi esposti, conservati nella sua abitazione-atelier di Novazzano, in Svizzera, ha gradito il modo in cui l’Accademia è riuscita a rappresentare il lavoro del marito.

“Grazie – ha detto – per tutto quel che avete organizzato per Max. Chissà come sarà contento, da lassù. Sono molto commossa. Grazie per il vostro cuore. Grazie”.