La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino albanese, 47 anni, trovato in possesso di 27 chili di cocaina. I poliziotti della squadra mobile di Catania hanno pianificato mirati servizi sull’Autostrada A18, Messina-Catania, predisponendo un posto di controllo nei pressi del casello autostradale di San Gregorio di Catania.
Qui è stata fermata una Renault Scenic, di colore grigio, con a bordo un soggetto dell’est Europa.
Sotto i sedili anteriori, sia lato conducente che passeggero, è stato rinvenuto un vano nascosto con dentro 24 panetti di cocaina, per un totale di 27,60 chilogrammi.
In particolare 7 panetti, con logo “Bugatti”, contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina, del peso di 1,150 kg ciascuno, per un ammontare complessivo di 8,05 chili, e 17 panetti, con logo “Boss”, contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina, del peso 1,150 chili ciascuno, per un ammontare complessivo di 19,55 chili.
L’uomo è stato tratto in arresto portato presso il carcere “Piazza Lanza” di Catania, in attesa di convalida dinanzi al gip.
