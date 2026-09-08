Dramma in provincia di Mantova

Due auto si sono scontrate frontalmente sulla provinciale 2, ad Asola, intorno alle 18.30 del pomeriggio di ieri. Nell’impatto sono morti Antonio Castiello, 48 anni, e Alessandro Iaconisi, 57 anni.

Vivevano entrambi a Casalromano. Le indagini sulla dinamica sono in corso.

L’impatto

Le due vetture procedevano lungo la provinciale quando si sono scontrate frontalmente.

La violenza dell’urto è stata tale da rendere inutile ogni intervento. Una delle auto è finita nel campo a lato della carreggiata.

Il quarantottenne è morto sul colpo. Per il cinquantasettenne i sanitari hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, senza risultato.

Chi è intervenuto

Sul posto è arrivato un dispiegamento ampio di mezzi.

Un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso per la parte sanitaria. I vigili del fuoco per la messa in sicurezza.

Per i rilievi e gli accertamenti sono intervenuti i carabinieri e la polizia stradale.

L’ipotesi del sorpasso

Sulla dinamica gli inquirenti stanno ancora lavorando, e quanto emerso finora va preso con cautela.

Alcune testimonianze raccolte sul posto riferirebbero che una delle due auto avrebbe invaso la corsia opposta dopo un sorpasso.

Si tratta di un’ipotesi che dovrà essere verificata attraverso gli accertamenti e i rilievi delle forze dell’ordine.

La strada chiusa per ore

Le conseguenze sulla viabilità sono state pesanti.

La provinciale 2 è rimasta chiusa per diverse ore, il tempo necessario alle operazioni di soccorso e alla ricostruzione dell’accaduto.

A Casalromano, dove entrambi gli uomini vivevano, la notizia ha suscitato commozione.