Trasformazione digitale nelle PMI: dalla tecnologia ai processi, la nuova sfida della competitività

Più di una PMI italiana su due ha aumentato nel 2025 la spesa per la trasformazione digitale rispetto all’anno precedente. È quanto emerge dalla ricerca dell’Osservatorio Innovazione Digitale nelle PMI del Politecnico di Milano, presentata a maggio 2026. Dietro il dato positivo resta però un mercato diviso: solo il 24% delle PMI investe intensamente nel digitale in tutte le aree aziendali, mentre il 27% concentra gli investimenti sulle attività considerate prioritarie.

Aggiungi BlogSicilia alle tue
Fonti preferite su Google
AGGIUNGI

La fotografia racconta una digitalizzazione che avanza, ma anche una nuova sfida. Non basta introdurre software, cloud o intelligenza artificiale: il passaggio decisivo consiste nel riuscire a integrarli nelle attività quotidiane e ripensare il modo in cui informazioni, documenti e decisioni si muovono all’interno dell’organizzazione.

Le imprese investono, ma il digitale deve entrare nei processi

Il tema emerge anche dall’Osservatorio Deloitte Private sulle PMI italiane: l’84% delle aziende intervistate considera la trasformazione digitale l’investimento più importante per generare valore presente e futuro. Allo stesso tempo, per oltre sette leader su dieci la diffusione delle nuove tecnologie richiede un profondo ripensamento dei modelli di business esistenti.

È proprio qui che si misura la distanza tra adottare una tecnologia e trasformare davvero un’impresa. Un’azienda può utilizzare software avanzati e continuare a gestire approvazioni via email, trasferire manualmente informazioni tra sistemi diversi o stampare documenti per completarli e archiviarli. In questi casi il digitale si aggiunge al processo esistente, senza modificarlo realmente.

Il digital trust entra nei processi aziendali

La stessa evoluzione riguarda le attività nelle quali è necessario garantire identità, autenticità dei documenti e valore giuridico delle operazioni. Firma elettronica, PEC, identità digitale e conservazione possono diventare componenti integrate dei processi aziendali, anziché essere utilizzate come strumenti separati.

La sfida non è soltanto portare online attività prima gestite su carta. Con l’evoluzione del quadro normativo europeo cresce anche l’esigenza di costruire processi digitali sicuri, interoperabili e riconosciuti oltre i confini nazionali. Un aspetto sempre più importante anche per le PMI che lavorano con clienti, fornitori e partner in mercati diversi. È una direzione evidenziata anche da Tinexta Infocert, fornitore leader di servizi di digital trust: la firma digitale non rappresenta più soltanto il momento conclusivo della sottoscrizione, ma può inserirsi in un ecosistema più ampio nel quale documenti, identità e servizi fiduciari dialogano tra loro. L’obiettivo è rendere i processi più continui e affidabili, dalla preparazione e approvazione del documento fino alla firma e alla sua successiva gestione.

Digitalizzare significa cambiare il modo di lavorare

Un contratto, ad esempio, può essere generato all’interno di un gestionale, condiviso, approvato, sottoscritto e successivamente conservato senza uscire dal flusso digitale. Il risultato non riguarda soltanto la riduzione della carta: significa limitare attività ripetitive, ridurre gli errori e rendere informazioni e documenti più facilmente accessibili.

Anche il Politecnico fotografa questa direzione: tra le PMI che innovano prevalgono gli interventi sui processi, mentre il 56% ha investito nel cloud nel triennio 2023-2025 e la quota di imprese che prevede investimenti in questa tecnologia sale al 91% per il periodo 2026-2028.

Tecnologia e competenze devono crescere insieme

Resta però il nodo delle competenze. La ricerca del Politecnico rileva che il 76% delle PMI non ha investito né prevede investimenti nell’intelligenza artificiale e appena il 7% ha avviato programmi strutturati di formazione sull’AI. La competitività digitale delle PMI si gioca quindi sulla capacità di far crescere insieme tecnologia, organizzazione e persone. Cloud, AI, software gestionali e servizi di digital trust generano valore quando permettono di eliminare passaggi inutili, collegare attività prima separate e liberare risorse per quelle a maggiore valore aggiunto. La nuova fase della digitalizzazione passa proprio da qui: non utilizzare più tecnologia, ma utilizzarla per costruire processi migliori.