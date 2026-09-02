I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono impegnati dalle ore serali di ieri per un vasto incendio che ha interessato un deposito di materiale organico e oli esausti, situato nella Zona Industriale di Catania.

Sul posto sono intervenute diverse squadre di Vigili del fuoco che sono tutt’ora impegnate nelle operazioni di spegnimento dell’incendio, bonifica e messa in sicurezza del sito.

A supporto delle attività è intervenuto anche il Nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) dei Vigili del Fuoco di Catania.

Considerata la particolare tipologia dei materiali coinvolti e la necessità di disporre di adeguate riserve idriche, sono state inoltre richieste autobotti dei Comandi dei Vigili del Fuoco di Ragusa, Caltanissetta e Siracusa, che hanno fornito supporto alle squadre impegnate sul posto.

Sono in corso anche gli accertamenti per determinare le cause dell’incendio e valutare i danni provocati alla struttura e ai materiali presenti nel deposito.