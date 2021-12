Indagano i carabinieri, non chiara la matrice del rogo

Devastante incendio la notte scorsa a Catania, in via Michele Amari, dove i vigili del fuoco del comando provinciale sono stati impegnati per ore per spegnere le fiamme che avevano coinvolto una ventina di veicoli. Il rogo si è sviluppato in un parcheggio all’aperto e ha danneggiato autovetture, furgoni, moto, caravan e anche due motoscafi.

Le operazioni

Per affrontare il vasto incendio sono dovute intervenire 4 squadre di vigili del fuoco, provenienti anche dai distaccamenti di Paternò e Linguaglossa, oltre a due autobotti di rincalzo e un mezzo di appoggio logistico. Nell’incendio dei caravan sono state coinvolte e sono scoppiate anche delle bombole di Gpl, gas di petrolio liquefatto. Sul posto i carabinieri che hanno avviato un’indagine. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento da parte dell’autorità giudiziaria.